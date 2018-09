UPDATE Elena Udrea a născut o fetiță de trei kilograme: Copilul este complet sănătos / Ne-a luat prin surprindere

Elena Udrea a născut, joi, o fetiță, a anunțat pe Facebook iubitul fostului ministru, Adrian Alexandrov. Potrivit acestuia, fata este sănătoasă și ”seamănă cu tata”. Potrivit proaspetei mămici, fetița este sănătoasă, cântărește trei kilograme și are 50 de centrimetri.

”Astăzi ora 14:00, micuța Eva Maria s-a hotărăt să ne ia prin surprindere și a venit pe lume! Sunt un tătic fericit și avem o fetiță frumoasă și sănătoasă (se pare că seamană cu tati :) ).

Elena se simte bine, iar sarcina a decurs normal. O bucurie greu de descris în cuvinte.

Abia aștept să îmi țin fetița în brațe, și le doresc tuturor să aibă parte de astfel de momente fericite, pentru că un copil este o Binecuvântare!”, a scris pe Facebook Alexandrov.

În iunie, Elena Udrea a fost condamnată definitiv la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul Gala Bute. De asemenea, și Rudel Obreja a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Elena Udrea se află în acest moment în Costa Rica. Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a respins apelul declarat de Udrea şi de către ceilalţi inculpaţi, fiind menţinută sentinţa dată de instanţa de fond. De asemenea, instanţa a respins cererea depusă de Elena Udrea privind repunerea procesului pe rol.

În luna august, revista Viva! a realizat un pictorial cu Elena Udrea însărcinată în luna a șaptea

"Totul a fost pe repede înainte. Ne-a luat prin suprindere pe toți. S-a întâmplat totul în 5 ore. Nu am avut timp de emoții. Plus durerile de la nașterea naturală. Aproape nu înțelegeam că deja se născuse. Copilul e foarte bine, complet sănătos, avea deja peste 8 luni, cu aproape trei kilograme, 50 cm, este considerată un copil mare la vârsta lui. Eu sunt foarte bine. Nu am dormit, nu mi-e somn, sunt gata să plec acasă", a declarat, pentru MEDIAFAX, Elena Udrea.