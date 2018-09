Ambasadorul Palestinei: Am primit asigurări că România nu va face pași concreți pentru mutarea ambasadei la Ierusalim

Ambasadorul Palestinei în România, Fuad Kokaly, a declarat, pentru RFI, că a primit asigurări că România nu va face pași concreți pentru mutarea ambasadei țării noastre din Israel, diplomatul precizând că au fost discuții în acest sens cu ministrul de Externe și cu Președinția.





"Am discutat cu ministrul de Externe Meleșcanu și cu Bogdan Aurescu, din partea președintelui și amândoi ne-au dat asigurări că România își respectă în continuare angajamentele față de legea internațională și față de soluția celor două state. Partea română ne-a asigurat de asemenea că dosarul Ierusalim este unul negociabil. Am convenit să lucrăm împreună și să îmbunătățim relațiile bilaterale. Au fost întâlniri oficiale și asta înseamnă ceva. Se adaugă acel comunicat dat de președintele Iohannis în urmă cu 3-4 luni. Pentru noi a fost clar în tot acest timp că șeful politicii externe, domnul Iohannis, va lua decizii numai în acord cu legislația internațională. Am reevaluat poziția României și mesajele transmis de ministerul de externe și Cotroceni. Apoi am decis să mă întorc, alături de Ahmed Majdalani, emisar trimis de președintele nostrum, pentru a-i încredința o scrisoare lui Klaus Iohannis. Din moment ce am fost asigurați că nu se schimbă nimic, am decis să continuăm parteneriatul", a afirmat ambasadorul palestinian la București, Fuad Kokaly, într-un interviu acordat joi RFI.Întrebat, la RFI, dacă se va ajunge totuși la concluzia că este oportună din perspectivă economică mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Israel, diplomatul palestian a răspuns: "Nu decid direct oamenii care lucrează la evaluare politica externă a României. Poate că vor recomanda mutarea ambasadei, dar asta nu înseamnă că că propunerea se va materializa automat. E dreptul lor să facă o analiză cu plusuri și minusuri ale unei potențiale mutări de ambasadă. Până atunci, am primit asigurări ferme de la domnul Meleșcanu și de la Bogdan Aurescu și pentru noi asta contează cu adevărat".În luna mai, Liviu Dragnea anunța, într-o emisiune TV, că Guvernul a aprobat un memorandum privind mutarea sediul ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, MAE elaborând documentul secret. Președintele Klaus Iohannis a reacționat imediat acuzând faptul că nu a fost consultat în niciun fel în legătură cu un astfel de document discutat în Guvern. El i-a cerut demisia premierului Viorica Dăncilă.Președintele Klaus Iohannis a spus, pe 28 august, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, că poziția României în privința statutului Ierusalim nu s-a schimbat, deși Guvernul a anunţat în luna mai intenţia de a muta sediul ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.Ulterior, ministrul de Externe declara că guvernul doar analizează avantajele și dezavantajele mutării ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, dar nu a fost luată o decizie.”Deocamdată suntem în etapa în care analizăm care sunt avantajele și dezavantajele. Se vor prezenta reprezentanților politici și sigur că atunci se va lua o decizie. Eu cred că într-o săptămână. Din câte știu ultimul minister care ne-a transmis observațiile. S-a întâmplat deja acum două zile, deci nu e o problemă în timp foarte mare”, afirma Meleșcanu.