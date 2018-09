​​Summitul celor Trei Mări, desfășurat la București. Iohannis, mesaj pentru SUA: Suntem interesaţi să menţinem o relaţie transatlantică robustă / România are potentialul de a fi o platformă energetică regională

"Contăm pe sprijinul instituţiilor europene, a căror prezenţă la Bucureşti în aceste zile alături de noi o salut şi doresc să o valorificăm pe deplin. Viitorul Uniunii Europene este unul al unităţii şi coeziunii, iar Iniţiativa celor Trei Mări poate contribui concret la conturarea acestuia. La fel de relevantă pentru succesul Iniţiativei este participarea partenerilor din Statele Unite ale Americii, atât la nivel de autorităţi, cât şi al companiilor americane cu interese de afaceri în regiune. Pentru Statele Unite, interconectivitatea regională capătă astfel, pe lângă relevanţa implicării în Europa pe dimensiunea de securitate, tot mai bine conturată în ultimii ani, şi o semnificaţie aparte, economică. România este un stat adânc ancorat în cultura europeană şi un puternic susţinător al proiectului european, care în acelaşi timp a construit un parteneriat strategic puternic şi diversificat cu Statele Unite ale Americii. Suntem deci extrem de interesaţi să menţinem o relaţie transatlantică operaţională şi robustă, vitală pentru sistemul de valori al civilizaţiei occidentale. Iniţiativa celor Trei Mări este o expresie a acestei abordări strategice a României, fiind o contribuţie regională la consolidarea parteneriatului transatlantic", a declarat Klaus Iohannis la începutul Summitului celor Trei Mări.









"Forumul reprezintă primul pas pe care-l fac cele mai dinamice ţări din Uniunea Europeană", a mai spus preşedintele României, care şi-a manifestat susţinerea ca acest forum să fie organizat anual.









În marja Summitului, la Romexpo a avut loc luni, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, prima ediţie a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, co-organizat de Administraţia Prezidenţială a României şi Camera de Comerţ şi Industrie a României, în cooperare cu Consiliul Atlantic al Statelor Unite şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. La Forumul de Afaceri participă delegaţi de companii şi oficiali guvernamentali din statele partenere în cadrul Iniţiativei, din celelalte state membre UE, din Statele Unite ale Americii, din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Ucraina şi Georgia, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai instituţiilor financiare europene şi internaţionale, precum şi reprezentanţi ai think-tank-urilor şi mediului academic.



Reprezentarea statelor participante la Summitul de la Bucureşti este asigurată la cel mai înalt nivel, prin prezenţa anunţată a nouă preşedinţi de stat, doi preşedinţi de parlamente naţionale, un prim-ministru şi un ministru al Afacerilor Externe.









Preşedintele Klaus Iohannis găzduieşte, în perioada 17-18 septembrie, la Palatul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Iniţiativei celor Trei Mări, la care participă preşedintele CE, Jean-Claude Juncker, nouă preşedinţi de stat, dar şi Secretarul Energiei din SUA, Rick Perry.



În seara zilei de 17 septembrie, Preşedintele României va fi gazda, la Palatul Cotroceni, a unui eveniment cultural dedicat Centenarului României Moderne şi a unui Dineu de Gală cu o participare prestigioasă.



Marţi, 18 septembrie, va avea loc Sesiunea Plenară a Summitului, care va fi moderată de Preşedintele Klaus Iohannis. Ulterior, Preşedintele României va susţine declaraţii de presă, alături de Preşedintele Croaţiei, doamna Kolinda Grabar-Kitarović, de Prim-ministrul Poloniei, domnul Mateusz Morawiecki, şi de domnul Rick Perry, Secretarul Energiei al SUA.









Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate între Marea Baltică, Adriatică şi Marea Neagră - Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Primele două summituri ale Iniţiativei au avut loc la Dubrovnik, în 2016, şi Varşovia, în 2017.



Proiectul a fost prezentat la finele lunii septembrie 2015, la Adunarea Generală a ONU de la New York, ca o iniţiativă a preşedintelui Croaţiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, şi a preşedintelui polonez Andrzej Duda.



În august 2016, în cadrul unui forum desfăşurat la Dubrovnik, a fost adoptată o declaraţie comună a celor 12 state, iar în vara anului 2017 a avut loc al doilea forum al iniţiativei, la care a participat şi preşedintele american Donald Trump, manifestare dedicată relaţiei transatlantice.



Spaţiul celor 12 state care au aderat la demers apare ca o cale ce uneşte Nordul cu Sudul Europei. Iniţiativa urmăşeşte cooperare în domeniul energetic, precum şi în cel al infrastructurii de transport şi de comunicaţii între statele membre.





Mesajul către Statele Unite vine în contextul în care la Bucureşti se va afla marţi Secretarul pentru Energie al SUA, Rick Perry. Totodată, la discuţiile din cadrul Summit-ului Iniţiativei celor Trei Mări şi-au anunţat prezenţa reprezentanţii companiei ExxonMobil.Aceştia au un interes direct în România, în ceea ce priveşte extracţia de gaze din Marea Neagră. De altfel, reprezentanţii ExxonMobil, alături de cei de la OMV, au avut, la începutul lunii septembrie, discuţii cu Liviu Dragnea despre legea offshore, care prevede tocmai extracţia de gaze şi beneficiile statului şi al companiilor. Ulterior, Dragnea a afirmat că reprezentanţii companiilor străine i-au spus că vor vedea forma finală a legii offshore şi apoi vor lua o decizie dacă vor continua investiţiile.Marţi, secretarul pentru Energie al SUA, Rick Perry, se va întâlni, de la ora 15.00, cu preşedintele Klaus Iohannis, în aceeaşi zi urmând să aibă o întrevedere şi cu Liviu Dragnea.Este de aşteptat ca legea offshore să fie pe agenda dezbaterilor, în condiţiile în care Rick Perry a discutat subiectul, în luna august, şi cu ambasadorul Românie în SUA, George Maior.Subiectul a fost amintit şi în scrisoarea transmisă de preşedintele american Donald Trump omologului său român Klaus Iohannis , cu ocazia summit-ului. "Statele Unite sunt mândre să rămână partener în aceste eforturi prin exporturi de gaz natural lichefiat în această regiune de importanţă strategică şi prin participarea companiilor americane la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări", se arată în scrisoarea preşedintelui american.Recent preşedintele PSD a declarat că nu va fi schimbat fondul legii offshore, respectiv taxele care trebuie plătite statului român şi cota de 50% din gazele extrase din Marea Neagră, "chiar dacă Iohannis îşi doreşte altceva".La începutul lunii august, preşedintele Klaus Iohannis a retrimis, Parlamentului, spre reexaminare, legea care reglementează măsurile de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră. Şeful statului a susţinut că un astfel subiect este unul de interes maxim pentru România, iar o asemenea lege trebuie să asigure un echilibru şi o echitate în ceea ce priveşte beneficiile atât pentru statul român, cât şi pentru investitori. Iohannis a criticat lipsa de predictibilitate şi stabilitate a legii offshore, în forma trimisă spre promulgare."Fiecare dintre statele noastre poate să aducă o contribuţie importantă la succesul Iniţiativei şi al proiectelor asumate. De exemplu, România are potenţialul de a fi o platformă energetică regională, care să contribuie esenţial la securitatea energetică regională, dar şi europeană. Mediul de afaceri român, împreună cu partenerii săi din statele participante la Iniţiativă şi cu instituţiile financiare europene şi internaţionale cu interese şi proiecte în regiune, poate şi este bine venit să contribuie la succesul acestui obiectiv. Încurajăm reprezentanţii companiilor prezente, ai camerelor de comerţ, ai asociaţiilor patrionale şi sectoriale, dar şi ai autorităţilor publice şi locale să pună bazele dialogului şi cooperării permanente", a mai declarat Klaus Iohannis la deschiderea summitului.El a mai spus că este nevoie de coerenţă în promovarea şi susţinerea proiectelor propuse, precum şi de crearea şi fructificarea mecanismelor adecvate de atragere a investiţiilor."Putem spune, fără echivoc, că astăzi, la Bucureşti, deschidem o pagină foarte importantă în istoria Iniţiativei celor Trei Mări. Mă bucură, în mod special, să constat că o idee care anul trecut, la Varşovia, era doar un concept asumat, a prins contur pe parcursul ultimului an şi acum devine realitate. Un astfel de eveniment este cu atât mai oportun cu cât, în lumea în care trăim, cele mai importante obiective de politică externă ale statelor, şi chiar obiectivele de securitate naţională, sunt legate de promovarea intereselor economice şi a aspiraţiilor de bunăstare ale cetăţenilor noştri", a spus preşedintele Iohannis.Şeful statului a apreciat forumul de afaceri drept un instrument deosebit de eficient prin stimularea proiectelor de investiţii şi iniţiativele antreprenoriale din regiune."Tot în logica rezultatelor concrete, un obiectiv principal al Summitului va fi acordarea sprijinului politic, la cel mai înalt nivel, listei regionale de proiecte prioritare de interconectare în domeniile energiei, transportului şi digital, listă care a fost stabilită pe baza contribuţiilor statelor participante la Iniţiativă, inclusiv a României. Mulţumesc pe această cale tuturor celor implicaţi în exerciţiul deloc uşor al elaborării contribuţiilor naţionale la această listă. Conectivitatea reprezintă coloana vertebrală a stimulării creşterii economice şi a schimburilor comerciale între state. Prin prisma evoluţiilor europene actuale, principiul diversificării nu numai a rutelor de transport, a surselor energetice de aprovizionare şi distribuţie, dar şi a economiei şi societăţii digitale se impune ca o necesitate. Ne dorim ca aceste proiecte să aibă impact regional real, să fie relevante pentru obiectivul de creştere a interconectivităţii în cele trei domenii prioritare şi deplin compatibile cu priorităţile şi politicile Uniunii Europene în materie", a adăugat Iohannis. Mă bucură, în mod special, să constat că o idee care anul trecut, la Varşovia, era doar un concept asumat, a prins contur pe parcursul ultimului an şi acum devine realitate. Un astfel de eveniment este cu atât mai oportun cu cât, în lumea în care trăim, cele mai importante obiective de politică externă ale statelor, şi chiar obiectivele de securitate naţională, sunt legate de promovarea intereselor economice şi a aspiraţiilor de bunăstare ale cetăţenilor noştri. Astfel, după o perioadă de explorare şi apoi de cristalizare conceptuală, derulată la nivel politic, este necesar ca Iniţiativa celor Trei Mări să treacă la etapa proiectelor economice concrete şi a rezultatelor pragmatice. Am încredere că acest deziderat îşi începe materializarea astăzi, la Bucureşti, cu ocazia primei ediţii a Forumului de Afaceri al Iniţiativei”, a spus Iohannis."Deschidem astăzi un eveniment de un calibru şi o anvergură deosebite", a subliniat Iohannis, care s-a referit la faptul că la summit participă peste 600 de persoane din mediul academic, meciul de afaceri, politic etc., atât din Europa, cât şi din Statele Unite.