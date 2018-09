Firea: Sunt considerată un pericol, deși am spus că nu vreau să candidez la președinție și nici la șefia PSD / Varianta candidatului comun cu ALDE a fost aplaudată de 2-3 oameni 

Primarul Capitalei spune că în acest context a fost făcut anunțul președintelui PSD Liviu Dragnea că nu va candida la prezidențiale și ar putea exista un candidat comun, în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu, președinte ALDE, dar puțini au aplaudat în ședință.”Pot să vă relatez un dialog. Domnul primar de la Sectorul 3, Robert Negoiță, i-a spus domnului președinte că totul se întâmplă de la faptul că eu nu spun foarte clar și explicit că nu candidez la Președinția României și că eu sunt considerat un pericol în acest sens, deși am spus de nenumărate ori că nu candidez la Președinția României, că nu doresc să preiau partidul nici de la domnul Dragnea și nici de la alte persoane care doresc să conducă partidul - și se va dovedi că eu am avut dreptate. Și atunci domnul președinte a spus că nici el nu candidează și că împreună vom discuta posibilitatea să avem un candidat comun PSD ALDE în persoana domnului Tăriceanu, lucru care pe mine mă bucură, dar vreau să vă relatez, de asemenea, un detaliu important: au aplaudat doar 2-3 oameni din sală", a spus Gabriela Firea.Edilul a mai spus că, din păcate, Dragnea dă impresia că se află în război: ”Nu vreau să dau crezare zvonurilor dar au fost miniștrii sau prim-miniștrii care au spus după ce au plecat din funcții că nu au fost lăsați să ducă la bun sfârșit proiectele Bucureștiului de către președintele partidului. Eu aș vrea să constat că nu suntem în război eu cu domnul președinte, dar din păcate poziția domniei sale lasă să se înțealeagă altceva. Eu nu sunt cu nimeni în război. Eu afirm niște lucruri pentru care am argumente. Eu am dreptate și am timp și dacă Dumnezeu ne dă sănătate și liniște și libertate se va dovedi că eu am vut dreptate și gânduri bune”.Liviu Dragnea a anunțat în ședința Comitetului Executiv al PSD că nu va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor și că cea mai bună variantă ar fi ca PSD și ALDE să meargă cu un candidat comun în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu.