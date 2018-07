VIDEO ​Ce a obținut România de la summit-ul NATO. Iohannis: Avem rezultate frumoase / Președintele Trump nu a inițiat un conflict, nu a fost agresiv, a spus lucrurilor pe nume

În primul rând, a precizat șeful statului, este vorba despre „un centru de comandă așa zis de 3 stele, un centru de comandă operațional, „între nivelul tactic cel mai de jos și nivelul strategic cel mai de sus, un centru important”.„Noi credem că vom avea în final, când centru este complet, în jur de 400 de ofițeri de stat major din toate țările NATO care vor să fie împreună cu noi acolo”, a explicat ședul statului.A doua realizare ar fi „upgradarea” statutului Brigăzii Multinaționale care a căpătat un statut permanent. „Vom continua să negociem cu ceilalți aliați pentru o prezență cât mai solidă în cadrul acestei Brigăzi Multinaționale. Iată, deci, două rezultate de care putem să fim mândri”, a spus Iohannis.„Un al treilea rezultat, de asemenea foarte important, este că o întreagă sesiune a fost, practic, organizată la inițiativa și la demersul nostru. Este vorba de sesiunea dedicată Mării Negre, care s-a desfășurat în prezența aliaților, cu invitați din Georgia și din Ucraina (...) Asta în demersul pe care l-am început încă din 2015 de a pune Marea Neagră, regiunea Mării Negre pe harta NATO, lucru pe care l-am reușit cu mare succes, pot să spun. Între timp, există planuri pentru regiunea Mării Negre, în NATO există o abordare intensă, există o prezență aliată foarte bună în zona Mării Negre. Toate acestea le-am obținut prin multă persuasiune”, a adăugat președintele.Șeful statului a comentat că, în ansamblu, „postura NATO a fost întărită la acest Summit”.Iohannis s-a referit și la „ sesiunea foarte specială – banii”.„România, de exemplu, a ajuns la 2%, încă de anul trecut, și alte țări au ajuns la o performanță similară. Statele Unite sunt în jur de 4% la cheltuieli pentru apărare. Dar, avem aliați care, și în ziua de astăzi, au bugete sub 1% din PIB pentru apărare. Și atunci, pe bună dreptate, s-a pus, la modul foarte apăsat, în discuție, ceea ce am numit noi burden sharing, deci împărțirea sarcinilor sau a contribuțiilor. Și asta a fost sesiunea specială. (...) Am ajuns la concluzii optimiste. Mai mulți aliați, care încă sunt destul de departe de 2%, s-au angajat să-și crească cheltuielile pentru apărare, s-au angajat să ajungă cât mai repede la 2%”, a spus președintele.Șeful statului s-a referit și la contrele dintre SUA și Germania pe tema alocărilor pentru apărare, susținând că nu este un conflict între cele două țări, ci doar președintele american Donald Trump a spus lucrurilor pe nume. „Președintele Trump nu a inițiat un conflict, nu a fost agresiv. A spus lucrurilor, pur și simplu, pe nume, așa cum este normal între prieteni și aliați. Lucrurile au fost discutate și ne-am despărțit cu înțelegerea clară că NATO este unită, este unică, este cea mai puternică alianță militară care a existat vreodată pe Pământ și că mergem împreună mai departe. Dar, împreună, ne-am angajat să cheltuim un pic mai mult pentru a face NATO și mai puternică, inclusiv Germania”, a spus el.