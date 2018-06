Fostul principe Nicolae i-a cerut principesei Margareta să-i fie nașă la nuntă

Nepotul regelui Mihai, Nicolae Medforth-Mills, care se va căsători religios în septembrie cu Alina Binder, a declarat, luni, la Alba Iulia, că i-a adresat o scrisoare Custodelui Coroanei, Margareta, în care a întrebat-o pe mătuşa sa dacă acceptă să fie naşa sa la nuntă, transmite Agerpres.





"Săptămâna trecută, am scris o scrisoare către mătuşa mea, principesa Margareta, şi am întrebat-o dacă ne-ar face onoarea să fie naşa şi unchiul meu (principele Radu n.r.) să fie naşul nostru la nuntă. Aştept un răspuns acum. Sper că vor accepta. Ar fi o mare onoare pentru noi şi o să fim foarte fericiţi dacă ei vor accepta. Şi toată familia", a afirmat nepotul regelui Mihai.





El a menţionat că nunta va avea loc în 30 septembrie la Sinaia, cununia religioasă urmând să fie oficiată la biserica Sf. Ilie.





Nicolae Medforth - Mills a precizat că va avea invitaţi la nuntă din 13 ţări, printre care ambasadori şi membri ai unor familii regale.





"Avem prieteni de peste tot din lume, cred că din 13 ţări, şi o să avem ambasadori, personalităţi din corpul diplomatic şi familiile regale", a spus acesta.





Întrebat dacă are emoţii, el a afirmat că "încă nu", dar că este "sigur" că în septembrie o să fie "mult mai emoţionat".





"Oricum este un moment foarte fericit pentru noi şi abia aşteptăm să sărbătorim împreună cu familia şi prietenii noştri", a declarat Nicolae Medforth - Mills.