CSM decide miercuri sancţiunile în cazul procurorilor Lucian Onea, Mircea Negulescu şi Alfred Savu de la DNA Ploieşti, cercetaţi disciplinar de Inspecţia Judiciară

De altfel, săptămâna trecută Parchetul instanţei supreme a anunţat că procurorii Lucian Onea şi Mircea Negulescu sunt urmăriţi penal, fiind suspectaţi că în perioada aprilie - mai 2015 ar fi constrâns o persoană să întocmească în fals o sesizare şi documente care să susţină cele reclamate în conţinutul acesteia, iar actele falsificate au fost expediate DNA Ploieşti şi folosite drept probe în două dosare.Sedinţa Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a CSM, în care vor fi decise sancţiunile în cazul lui Onea, Negulescu şi Savu, este programată de la ora 10.00.În 5 aprilie, Inspecţia Judiciară a anunţat că a demarat acţiunea disciplinară faţă de şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea, faţă de procurorul Alfred Savu şi faţă de fostul procuror Mircea Negulescu, urmând ca CSM să stabilească în ce fel vor răspunde aceştia."Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de Onea Lucian Gabriel, procuror şef la Serviciului Teritorial Ploieşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru exercitarea funcţiei cu rea credinţă (...) şi faţă de Negulescu Mircea, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, suspendat din funcţie, şi Savu Alfred Virgiliu, procuror la Serviciul Teritorial Ploieşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter şi exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă”, transmite joi Inspecţia Judiciară.Potrivit IJ, Lucian Onea este judecat disciplinar pentru că a solicitat arestarea preventivă a unui inculpat în baza unor probe false. "În motivarea acţiunii s-a reţinut că procurorul a solicitat arestarea preventivă a unui inculpat în baza unui probatoriu care cuprindea, printre altele, înscrisuri pretins transmise de o persoană din afara ţării deşi cunoştea că acestea au fost depuse, conform unei înţelegeri prealabile, de o altă persoană”, explică inspectorii.Fostul procuror Mircea Negulescu şi procurorul Alfred Savu de la DNA Ploieşti nu au respectat confidenţialitatea şi secretul deliberării, exercitându-şi funcţia cu gravă neglijenţă. "S-a reţinut că procurorii, prin discuţii purtate cu mai multe persoane, în afara cadrului legal, s-au creat premisele divulgării măsurilor de protecţie a martorilor ameninţaţi şi a conţinutului probatoriului”, arată IJ.Săptămâna trecută, Parchetul General a anunţat că procurorii Lucian Onea şi Mircea Negulescu de la DNA Ploieşti sunt urmăriţi penal, fiind suspectaţi că în perioada aprilie - mai 2015 ar fi constrâns o persoană să întocmească în fals o sesizare şi documente care să susţină cele reclamate în conţinutul acesteia, iar actele falsificate au fost expediate DNA Ploieşti şi folosite drept probe în două dosare."Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează acte de urmărire penală faţă de suspecţii Negulescu Mircea şi Onea Lucian sub aspectul participaţiei improprii, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare (art. 52 rap. la art. 48 Cod penal rap. la art. 268 alin. 2 Cod penal). În fapt, procurorii au reţinut că, în perioada aprilie - mai 2015, suspecţii Negulescu Mircea (la data săvârşirii faptelor procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti) şi Onea Lucian (procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti) ar fi determinat o persoană, prin constrângere, să întocmească în fals o sesizare şi documente care să susţină cele reclamate în conţinutul acesteia", a transmis, printr-un comunicat de presă, Parchetul instanţei supreme.Parchetul General mai spune că documentele falsificate au fost expediate Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti şi folosite drept probe în două dosare, precum şi în susţinerea/motivarea unei cereri de extrădare.Acest dosar a fost deschis după ce fostul deputat PSD Vlad Cosma i-a acuzat pe cei doi procurori de falsificare de probe în dosarul în care apar numele fostului premier Victor Ponta şi cel al fostului deputat PSD Sebastian Ghiţă. Cosma a susţinut că şeful DNA Ploieşti şi fostul procuror Mircea Negulescu l-au determinat să depună în dosar liste falsificate conţinând datele de identificare ale unor alegători din Republica Moldova.Atât Mircea Negulescu, cât şi Lucian Onea au fost audiaţi la Parchetul General în acest dosar, iar în urmă cu o săptămână, în ziua audierii sale, Onea a demisionat din funcţia de procuror şef al DNA Ploieşti, "pentru a nu afecta credibilitatea şi prestigiul instituţiei”."Procurorul şef al Serviciului teritorial Ploieşti Lucian Onea a transmis conducerii instituţiei o cerere de eliberare din funcţia de conducere pe care o deţine, având în vedere situaţia ivită ca urmare a anchetei demarate împotriva sa, pentru a nu afecta credibilitatea şi prestigiul instituţiei şi pentru a nu crea o vulnerabilitate la nivelul Serviciului Teritorial Ploieşti. În cererea menţionată, acesta apreciază că acuzaţia care îi este adusă, de participaţie improprie la complicitate la infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare în dosarul aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este total nefondată şi nu are corespondent în realitate”, a transmis DNA.