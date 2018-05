Județele Ialomița, Brăila, Buzău și Călărași se află joi dimineața sub avertizare Cod galben de ceată, care determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.Atenționarea este valabilă până la ora 09:00.Totodată, în județul Caraș-Severin se vor semnala intensificări ale vântului, cu viteze care la rafală pot atinge 55-65 km/h.