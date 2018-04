Procurorul DNA Alexandra Lăncrănjan despre modificarea Codurilor penale: "Legiuitorului, care dorește clasarea cauzei după un an, îi recomand să se întrebe câte tâlhării sau omoruri au fost soluționate după un an"

"De foarte multe ori le reproșez, în glumă, cursanților că nu au imaginea clară a modului în care este construit procesul penal și că nu pot aprecia în profunzime cum se desfașoară.După lecturarea propunerilor de modificare a C. pen. și C.proc.pen. îmi dau seama că orice student în primul an la Facultatea de drept este un geniu prin comparație.Legiuitorului, care dorește clasarea cauzei după un an dacă nu a fost identificat autorul infracțiunii, îi recomand să citească textele privind prescripția răspunderii penale, să învețe să coreleze articolele din coduri și să întrebe măcar câte tâlhării au fost soluționate după un an de la sesizare sau să citească dosarele de omor în care ai reușit să găsești autorul după 5-10 ani.Later edit: Criteriul 'câstigului material' văzut ca singurul de natura să determine gravitatea unei fapte poate fi adoptat doar de un om a cărui lume este atât de meschină și mică încât nu înțelege alte valori.În rest... #punețimânapecarte"