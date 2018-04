DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a directorului Companiei de Administrare a Porturilor Dunării Maritime, Luigi Marius Ciubrei

DNA a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a directorului Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime (CNAPDM), Luigi Marius Ciubrei, sub aspectul săvârșirii a patru infracțiuni de luare de mită, și a marinarului Constantin Tarău, sub aspectul săvârșirii a patru infracțiuni de complicitate la luare de mită, arată un comunicat de presă al DNA.

”În perioada iunie 2017 – 17.04.2018, inculpatul Ciubrei Luigi Marius, în calitatea menționată mai sus, prin intermediul celuilalt inculpat, a pretins și primit de la patru persoane peste 1.700 euro, în scopul angajării unor persoane în cadrul companiei pe care o conducea pe posturile de „marinar” și „mecanic”.În realitate, sumele de bani, plătite efectiv de persoanele interesate, au fost mult mai mari, inculpatul Tarău Constantin și alte persoane oprindu-și un „comision” cuprins între 100 și 600 de euro.Ultima „plată”, în valoare de 500 euro, s-a realizat în aceeași manieră la data de 17 aprilie 2018, când s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, arată procurorii DNA.

Luigi Marius Ciubrei și Constantin Tarău vor fi prezentați, pe 18 aprilie, Tribunalului Galați cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză procurorii anticorupție au beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție și din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale.