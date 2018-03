UPDATE Codul portocaliu, restrans la 11 judete. Ce avertizari au mai emis meteorologii

In cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei si in sudul Moldovei va continua sa ninga abundent, iar vantul va avea intensificari cu rafale de 50...60 km/h si temporar 65...70 km/h, viscolind si local troienind zapada si diminuand vizibilitatea.De asemenea, potrivit unui, in cea mai mare parte a Moldovei, in estul Olteniei si local in nordul Munteniei, precum si in zona Muntilor Banatului, a Carpatilor Meridionali si de Curbura va continua sa ninga si sa se depuna strat nou de zapada.Vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 45-55 km/h, temporar viscolind si spulberand zapada. In sudul si in estul Dobrogei precipitatiile vor fi mixte, iar vantul va depasi 60-65 km/h, in special pe litoral.De asemenea, vineri dimineata a fost emis, intensificari ale vantului, zapada spulberata si vreme deosebit de rece, valabil intre orele 15:00 si 20:00, in 13 judete din partea de est a tarii.In jumatatea de est a Munteniei, in Dobrogea si in cea mai mare parte a Moldovei ninsorile vor continua, dar vor fi in diminuare ca intensitate.Vantul va mai avea intensificari, cu viteze la rafala in general de 45-55 km/h, temporar de peste 60 km/h in Baragan, viscolind si spulberand zapada si diminuand vizibilitatea.In sudul si in estul Dobrogei precipitatiile vor fi mixte. Vremea va fi in continuare deosebit de rece, iar intensificarile vantului vor accentua senzatia de frig.In cursul noptii de vineri spre sambata (23/24 martie) in estul si in sud-estul tarii, vor mai fi intensificari ale vantului, cu 35...45 km/h, spulberand zapada depusa, mai noteaza meteorologii.