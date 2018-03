Declaratii contradictorii in dosarul liderului PSD privind angajarile fictive. Fosta directoare a DGASP Teleorman, despre Dragnea: A fost informat ca cele doua angajate nu veneau la serviciu. Dragnea: Nu am avut discutii

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost confruntat, miercuri, la instanta suprema, in procesul angajarii fictive de la DGASPC, cu fosta directoare a institutiei, Floarea Alesu. Ea a sustinut in fata magistratilor ca l-a informat pe Liviu Dragnea imediat ce a aflat ca cele doua angajate care lucrau si la PSD nu veneau la serviciu, la DGASPC, desi primeau salariu, ca a avut mai multe discutii cu el despre cele doua si ca liderul PSD i-ar fi spus sa mai aiba rabdare pentru ca situatia se va rezolva si sa ii puna la munca pe ceilalti angajati. Liderul PSD a negat toate aceste acuzatii, sustinand in instanta ca nu a avut nicio discutie cu fosta directoare a DGASPC. Procesul s-a terminat la aceasta ora, dupa mai multe de sapte ore, Dragnea spunandu-le jurnalistilor, la iesire, ca el a spus adevarul in instanta si ca este obosit, relateaza News.ro.





Magistratii instantei supreme au dispus confruntarea liderului PSD cu fosta directoare a DGASPC Floarea Alesu, in conditiile in care declaratiile date de acestia in instanta au fost contradictorii.





Intrebata de catre magistrati daca liderul PSD a intervenit la ea pentru mentinerea in functie a celor doua angajate care lucrau de fapt la PSD - Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica -, Floarea Alesu a afirmat ca Dragnea nu a intervenit direct, dar ca atunci cand i-a spus ca a aflat ca cele doua sunt angajate, dar nu vin la serviciu, el i-a spus sa le mai "tina" pana se rezolva problema.





Ea a spus ca discutia a avut loc in anul 2008, cand ea a fost informata despre aceasta situatie de catre sefa Serviciului Personal, care descoperise acest lucru.





"Nu mai era nimeni de fata la aceasta discutie pe care am purtat-o cu Liviu Dragnea. Discutia a avut loc in cabinetul lui Dragnea de presedinte al Consiliului Judetean. (...) Au mai fost discutii in perioada 2009-2010 si ultima data mi-a spus sa ii pun pe ceilalti la munca, pentru ca sunt destui care stau degeaba. Au fost vreo patru discutii. Imi spunea sa am rabdare ca situatia va fi rezolvata, a declarat Alesu, afirmand ca din aceste discutii a inteles sa nu mai insiste cu situatia celor doua angajate", a mai sustinut fosta directoare a DGASPC.





Alesu a mai spus ca discutiile s-au purtat pe holul de la sala de sedinte a CJ, imediat dupa terminarea sedintei, sustinand ca de fata erau foarte multi consilieri, dar ca nu crede ca acestia au auzit.





Liderul PSD a sustinut, insa, in fata magistratilor, ca nu a avut aceste discutii cu Floarea Alesu. "Categoric nu", a raspuns el, intrebat de catre magistrat daca a avut discutii cu fosta directoare a DGASPC despre situatia celor doua angajate.





"In legatura cu holul de la iesirea din CJ - a spus ca imediat dupa sedinta (au fost discutiile -n.r.). Acel hol era cam cat spatiul asta de aici. Imediat dupa sedinta, acolo era o aglomeratie infernala. Nu era spatiu ca doi oameni sa poata discuta fara sa ii auda nimeni", a afirmat Dragnea.





El a mai spus ca Anisa Stoica si Adriana Botorogeanu "nu erau niste persoane importante pentru a dezvolta o asemenea poveste, un asemenea scenariu".





Magistratii au stabilit un nou termen in proces in 25 aprilie. Procesul, care a inceput la ora 10.00, s-a terminat la aceasta ora, Dragnea fiind audiat timp de aproximativ trei ore.





La iesirea de la instanta, liderul PSD a sustinut ca a spus adevarul in instanta si ca este obosit dupa atatea ore de proces. Intrebat despre numarul mare de jandarmi de la sediul PSD, Dragnea a spus: "Credeti ca m-am trezit dimineata sa-l sun pe seful jandarmeriei? Intrebati-l pe el".





Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost audiat in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman, ca respinge categoric toate acuzatiile care i se aduc, pentru ca se considera nevinovat, ca dosarul a fost facut in baza unor "barfe la sprit" si ca este "tinta DNA".