Oradea: DIICOT a retinut un barbat de 61 de ani care recruta copii de 11-14 ani pentru realizarea de materiale pornografice

Procurorii spun ca acesta este suspectat ca, in perioada decembrie 2017 - februarie 2018, a recrutat mai multi minori, cu varste cuprinse intre 11 si 14 ani, proveniti din familii dezorganizate, internati in diverse centre de ocrotire a minorilor, in scopul realizarii de materiale pornografice cu acestia.Barbatul a produs si stocat mai multe materiale pornografice cu minori, in format foto si video, fiind identificate in telefonul lui mobil 499 fotografii si 14 fisiere video din care 144 de fotografii si 1 fisier video reprezinta minori avand un comportament sexual explicit.In perioada ianuarie-februarie 2018, inculpatul Morar Mircea Ioan a adapostit o minora in varsta de 15 ani, provenita dintr-o familie dezorganizata, timp de aproximativ 2 saptamani, in locuinta sa din Oradea, in scopul determinarii acesteia la practicarea prostitutiei, inclusiv prin postarea unor anunturi la mica publicitate, deplasarile minorei in afara locuintei fiind strict supravegheate, afirma sursa citataMinora a fost determinata sa intretina relatii sexuale cu trei barbati, contra unor sume cuprinse intre 50 lei - 100 lei, intre acestia fiind identificat suspectul V. F. S. Actul sexual dintre minora si suspectul V. F. S. a fost filmat de catre inculpatul Morar Mircea Ioan si stocat in telefonul mobil al acestuia.In urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat faptul ca barbatul obisnuia sa primeasca in locuinta sa atat minori internati in diverse centre de ocrotire cat si alti minori, unde ii servea cu bauturi alcoolice si tigari, iar dupa ce le prezenta diverse inregistrari cu continut pornografic, le cerea sa practice relatii sexuale cu el sau intre ei.