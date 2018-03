MAE: Reprezentantii Ambasadei Romaniei la Moscova au participat la conferinta fundatiilor Gorchakov si Titulescu in calitate de invitati, fara sa sustina prelegeri

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, intr-un raspuns remis HotNews.ro, ca "manifestarea 'Vecinatate si buna vecinatate in relatiile internationale cu privire speciala la relatiile romano-ruse' a fost organizata de Fundatia Alexandr Gorceakov si Fundatia Europeana Titulescu si a avut un caracter academic, fara sa beneficieze de sustinerea MAE sub aspect organizatoric sau financiar", arata MAE, intr-un comunicat publicat luni.Potrivit sursei citate, "participantii la aceasta actiune, precum si la alte momente din marja sa, au exprimat opinii proprii si nu au fost mandatati sa exprime pozitia oficiala a MAE"."Reprezentantii Ambasadei Romaniei la Moscova au participat la manifestare in calitate de invitati, insotind reprezentatii mediului academic romanesc, fara sa sustina prelegeri in cadrul evenimentului", mai arata MAE. Cosmonautul Dumitru Prunariu si fostul premier Adrian Nastase s-au aflat, vineri, la Moscova, alaturi de fostul ambasador al Rusiei la Bucuresti, Oleg Sergheevici Malghinov, la conferinta "Vecinatate si buna vecinatate in relatiile internationale. O speciala privire asupra relatiilor romano-ruse" , potrivit unei postari pe Facebook a singurului roman care a ajuns in spatiul cosmic. Actiunea a avut loc imediat inaintea alegerilor prezidentiale din Rusia, castigate detasat si fara nicio surpriza de Vladimir Putin.Printre participanti s-au mai aflat generalul Mihai Ionescu, director al Institutului pentru Studii Politice de Aparare si Istorie Militara, M.Ap.N, ambasadorul Vasile Soare si personal din Ambasada Romaniei la Moscova.