UPDATE Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL si PMP privind proiectul de lege de infiintare a Liceului Romano-Catolic de la Tg Mures: Parlamentul nu poate da legi cu caracter individual

"S-a admis contestatia si s-a declarat neconstitutionala legea", a spus presedintele CCR, Valer Dorneanu, la finalul sedintei.El a aratat ca Parlamentul nu poate da legi ''cu caracter individual''.Intrebat daca Parlamentul poate infiinta scoli, Dorneanu a raspuns: ''Nu numai ca nu poate infiinta scoli, nu poate sa dea legi cu caracter individual, care sa produca efecte pentru o singura persoana juridica. Aici e vorba de o persoana juridica. Nu s-au reglementat raporturile dintre parinti, elevi, studenti. S-a infiintat o scoala".Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen de luni s-a aflat obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru infiintarea Liceului Teologic Romano - Catolic II "Rakoczi Ferenc", obiectie formulata de 50 de deputati apartinand grupului parlamentar al Partidului National Liberal si 16 deputati apartinand grupului Partidului Miscarea Populara.In opinia parlamentarilor PNL si PMP, adoptarea Legii pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II "Rakoczi Ferenc" este "vadit nelegala".Ei sustin ca, in prezent, Consiliul Local al Municipiului Targu Mures are competenta si posibilitatea sa dispuna reorganizarea oricaror unitati de invatamant preuniversitar de stat aflate pe raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale, cu respectarea tuturor garantiilor prevazute de lege.Parlamentarii PNL si PMP arata ca aceasta lege este neconstitutionala intrucat incalca principiul constitutional al separatiei si echilibrului puterilor in stat si principiul constitutional al autonomiei locale si descentralizarii prin faptul ca, la nivel de principiu, reglementeaza o situatie particulara, aflata in competenta exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale."Prin adoptarea Legii pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II 'Rakoczi Ferenc' se creeaza un precedent neconstitutional. Ori de cate ori o autoritate a administratiei publice locale va respinge adoptarea unei hotarari, din motive de oportunitate sau legalitate, sau va adopta o hotarare, conform competentelor sale legale si decizionale, orice parlamentar nemultumit va initia un proiect de lege pentru reglementarea situatiei care il nemultumeste si va invoca pentru adoptarea unei legi reglementarea pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II 'Rakoczi Ferenc'. La fel se va pune problema in situatia anularii unei hotarari a unei autoritati a administratiei publice locale de catre instanta de contencios administrativ", se precizeaza in sesizare.Semnatarii sesizarii mai sustin ca, prin initierea in Parlament a acestui proiect de lege, institutia legiuitoare se subrogheaza in sfera de competenta a unei autoritati a administratiei publice locale.Potrivit PNL si PMP, acest act normativ incalca principiul constitutional al obligativitatii caracterului normativ al legii si principiul nediscriminarii si al egalitatii in drepturi a cetatenilor."Avand in vedere obiectul de reglementare, incidenta si finalitatea urmarita de adoptarea Legii pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II 'Rakoczi Ferenc', rezulta cu evidenta faptul ca actul normativ nu este unul de reglementare a unor relatii si nevoi sociale, ci un act cu caracter individual, conceput a naste efecte juridice concret determinate, respectiv de infiintare a unei unitati de invatamant preuniversitar. Este fara echivoc faptul ca Legea pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II 'Rakoczi Ferenc' este menita a se aplica intr-un singur caz, prestabilit, care sa conduca strict la infiintarea unei singure si concrete unitati de invatamant. Mai mult, modalitatea de infiintare atipica a acestei unitati de invatamant, respectiv prin mijlocirea legii, creeaza o situatie de discriminare fata de toate celelalte unitati de invatamant preuniversitar de stat din Romania. In aceste conditii, este cat se poate de evident faptul ca legiuitorul a pierdut din vedere rolul sau de autoritate legislativa suprema, al carei scop este acoperirea prin reglementare primara a nevoii de reglementare a relatiilor sociale primare, exercitand prin intermediul unei legi cu caracter individual acte de reglementare si administrare executive, acte specifice care intra in competenta autoritatilor publice locale", sustin semnatarii sesizarii.Acestia adauga ca legea incalca si principiul constitutional al neretroactivitatii legii civile.