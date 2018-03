Vicepremierul ungar Zsolt Semjen, la Cluj: Acordarea cetateniei maghiare inseamna azi ce insemna in 1848 revendicarea "Unire cu Ardealul"

Vicepremierul responsabil pentru politicile nationale a facut declaratiile in cadrul programului de gala organizat de Consulatul General al Ungariei miercuri seara in Sala Mare a Operei Maghiare de la Cluj.Zsolt Semjen a spus ca extinderea cetateniei maghiare reprezinta un fel de reparatie istorica in conditiile posibilitatilor actuale. El a spus ca toate natiunile sunt unice si irepetabile si, prin urmare, fiecare natiune "implicit si cea maghiara" are fata de umanitate menirea de a-si elabora si transmite caracterul national, adica in acest caz: cel maghiar.El sustine ca doua ideologii eronate pericliteaza aceasta viziune. Prima este negarea caracterului national, iar cea de-a doua sovinismul. Prima considera conceptul de natiune unul perimat, iar cea de-a doua pune sub semnul intrebarii dreptul la existenta al altor natiuni. "Noi respectam toate natiunile, dar ne si asteptam la respect din partea lor", a declarat vicepremierul ungar.Semjen a asemuit natiunea maghiara cu un scaun cu trei picioare: unul dintre picioare fiind maghiarii din Ungaria, cel de-al doilea cei din Bazinul Carpatic, iar cel de-al treilea diaspora maghiara de pretutindeni. El a considerat ca natiunea trebuie sa se sprijine pe fiecare dintre cele trei picioare. Daca unul din acestea isi pierde stabilitatea, intreaga natiune ajunge in primejdie.