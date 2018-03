Cluj: Dosar penal pentru un invatator ce ar fi batut un elev de clasa I-a

IPJ Cluj a deschis un dosar penal in cazul unui invatator din comuna clujeana Jucu, pentru purtare abuziva fata de un elev. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Carmen Jucan, a declarat duminica, pentru Agerpres, ca elevul a fost lovit si ca a avut nevoie de ingrijiri medicale.





"Mama unui minor in varsta de 8 ani, in clasa a I-a, a depus, in 7 martie, o plangere penala la unitatea de politie, sesizand ca fiul sau, in timp ce se afla la ore, a fost lovit cu un obiect contondent de catre invatator. Conform primelor informatii, in timpul unor repetitii pentru serbarea de 8 Martie, elevul ar fi fost obraznic, motiv pentru care ar fi fost lovit cu un indicator din lemn. Minorul si mama acestuia s-au prezentat la IML Cluj pentru un certificat medico-legal prin care s-a stabilit ca baiatul avea nevoie de o zi de ingrijiri medicale", a declarat Carmen Jucan.