Laszlo Tokes: Nu doar majoritatea romaneasca va sarbatori Centenarul Marii Uniri, ci si maghiarii isi vor sarbatori anul autodeterminarii

"Anul acesta este un an insemnat, pentru ca nu doar majoritatea romaneasca va sarbatori Centenarul Marii Uniri, ci si Consiliul National Secuiesc (CNS) si Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) isi vor sarbatori anul autodeterminarii maghiare, pentru ca acum 100 de ani au luat fiinta CNS si CNMT. Deci, daca doriti, CNS este un succesor al respectivei grupari infiintata acum 100 de ani. Aceste consilii au reprezentat un raspuns direct, o reactie directa fata de despartirea Transilvaniei de Ungaria si de atunci noi reprezentam cumva o continuitate a ideii de autodeterminare in Transilvania. Iar aceasta continuitate a fost intrerupta doar de dictatura comunista, timp de 50 de ani", a spus Tokes, conform traducerii oficiale.





Potrivit acestuia, proiectul de "regionalizare artificiala" a Romaniei si Transilvaniei seamana cu sistematizarea lui Ceausescu.





"Noi acum continuam aceasta politica de autodeterminare in Transilvania respingand acuzatia de separatism care este accentuata de atatea ori in relatiile cu noi si fata de noi. Comemorarea de ieri de la Targu Mures a fost si un fel de protest fata de proiectul de regionalizare artificiala a Romaniei. Ar fi o catastrofa restructurarea Transilvaniei in mod artificial si ar fi cam similara cu planul de sistematizare al lui Ceausescu, care, de fapt, ar fi distrus Transilvania si intreaga tara. Nu am protestat pur si simplu, ci am dorit sa sustinem autonomia teritoriala a tinutului secuiesc si autonomia pe mai multe niveluri a maghiarimii din Transilvania", a mai spus presedintele CNMT.





El a sustinut conferinta de presa alaturi de presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, presedintele CNS, Izsak Balazs, de Jordi Xucla I Costa, deputat din partea Partidului Democrat European din Catalonia in camera inferioara a legislativului spaniol, Jokin Bildarratz Sorron, purtatorul de cuvant al Partidului National Basc, Gio Paolo Baglioni, consilier pe probleme juridice in cadrul Aliantei Libere Europene.





"As vrea sa accentuez faptul ca invitatii nostri din Catalonia, din Tara bascilor si din Italia sunt ambasadori ai autonomiei si in aceasta calitate a lor au venit azi la noi. (...) As vrea sa accentuez de asemenea ca invitatii nostri ne sunt aliati, iar aceasta relatie este una de reciprocitate, pentru ca si domniile lor lupta pentru drepturile propriilor comunitati si vreau sa-mi exprim solidaritatea fata de Catalonia, pentru ca anumiti reprezentanti politici ai Cataloniei sunt in prezent inchisi; ne dorim ca ei sa fie eliberati cat mai repede si sa se solutioneze cumva problema Cataloniei si totul sa intre in fagasul normal in ceea ce priveste relatiile spaniolo-catalane", a completat Tokes Laszlo.