Doi turisti care s-au ratacit pe un traseu inchis de pe Valea Peleselului, salvati de jandarmii montani

Doi turisti care s-au ratacit pe un traseu interzis de pe Valea Peleselului au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, au informat, duminica, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, citati de Agerpres.





"In data de 10.03.2018, in jurul orelor 15.20, lucratori din cadrul Postului de Jandarmi montan Platoul Bucegi au actionat in urma apelului primit prin SNUAU 112 pentru a salva o persoana care s-a ratacit in dupa amiaza zilei de sambata pe Valea Peleselului, dupa ce acesta a coborat cu schiurile de la Cota 2000. La aproximativ zece minute de la primul apel, un alt turist a anuntat ca s-a ratacit in aceeasi zona, intampinand probleme din cauza stratului consistent de zapada si a zonei greu accesibile", a informat seful IJJ Prahova, col. Coman Liviu.





Potrivit acestuia, jandarmii au plecat in cautarea turistilor si, dupa interceptarea lor, au continuat deplasarea pana la drumul Cotei de unde au fost preluati de un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi montan Sinaia. Operatiunea de salvare s-a finalizat la ora 19,00, cei doi turisti neavand nevoie de ingrijiri medicale.





"Stratul de zapada este destul de mare si instabil pe vaile muntelui, iar o drumetie, mai ales pe traseele nemarcate nu este indicata. In plus, toate traseele montate sunt inchise pe timpul iernii", a mentionat reprezentantul IJJ Prahova.