Avertisment la televiziunea rusa: Daca sunteti tradatori nu va stabiliti in Anglia / Lista dusmanilor Kremlinului ce au murit in conditii dubioase in Marea Britanie

"Nu alegeti sa va stabiliti in Anglia. Oricare ar fi motivele - fie pentru ca sunteti un tradator de profesie, fei pentru ca doar va urati tara in timpul liber, repet, orice ar fi, nu va mutati in Anglia", a spus Kirill Kleymenov, prezentator la Channel One, principalul canal al televiziunii de stat."Ceva nu e in regula acolo. Poate este clima. Dar in ultimii ani au fost prea multe incidente ciudate cu consecinte grave. Oamenii sunt spanzurati, otraviti, mor in accidente de elicopter si cad pe fereastra in cantitati industriale", a spus Kleymenov.Sumbrul avertisment vine dupa ce agentul dublu rusau ajuns in stare critica la spital dupa ce au fost oraviti cu o substanta ce ataca sistemul nervos in orasul britanic Salisbury.In ultimii ani mai multi dusmani ai Kremlinului au avut parte de morti urate in Regatul Unit.Fostul oligarha fost gasit spanzurat la el acasa in martie 2013 in Berkshire., fost ofiter FSB a murit in 2006 dupa ce a fost otravit cu polonium 210, probabil de asasini rusi, in holul hotelului Mayfair.In 2012,, un fost bancher ce ajuta procurori elvetieni sa investigheze o schema de splare de bani cu implicare ruseasca a murit in conditii suspecte in Surrey, ipoteza fiind ca a fost otravit., un avocat milionar cu legaturi stranse cu magnatul Mihail Hodorkovsky a murit in 2004 intr-un accident. El spusese unei rude apropiate ca daca va muri, nu va fi un accident.Unul dintre asociatii sai,, ce avea legaturi cu Berezovsky, a fost gasit in tepii gardului de sub fereastra apartamentului sau din Londra. Medicii legisti nu au gasit destule dovezi pentru a decide ca a fost o sinucidere, iar familia sa crede ca a fost ucis.