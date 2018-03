Protest la Ministerul Culturii: Opriti propaganda homosexuala in scoli si institutii de cultura

Cateva zeci de persoane, reprezentanti ai unor organizatii neguvernamentale, au protestat, duminica, in fata Ministerului Culturii sub deviza: "Opriti propaganda homosexuala in scoli si in institutii de cultura", relateaza Agerpres.

Participantii, unii dintre ei imbracati in costume populare, au purtat steaguri tricolore.

Ei au afisat, pe acordurile Imnului de stat si ale Horei Unirii, pancarte cu mesaje: "Propaganda homosexuala este ultraj la bunele moravuri", "Cultura romaneasca inseamna valoare, nu depravare!", "Opriti propaganda homosexuala in Muzeul Taranului Roman", "Nu impingeti tinerii spre homosexualitate!".

"Vrem sa aparam inocenta copiilor, avand in vedere ca viitorul fiecarui neam il reprezinta copiii. Prea des in ultima vreme au inceput sa ne ia copiii, fara acordul parintilor, sa-i duca scoala in institutii de cultura si sa le arate ca este in regula sa fii homosexual, ca e in regula sa te crezi altceva decat esti. (...) Copilasii cand sunt mici au nevoie de niste repere, de educatie. Cum sa ajunga ei sa fie buni cand lor li se prezinta tot felul de idei nelalocul lor? (...) Suntem ingrijorati unde se indreapta lumea asta, de asta am venit aici, nu scopul este sa facem proteste, nu suntem experimentati sa facem proteste, suntem organizatie de fapta", a declarat Dan Grajdeanu, reprezentantul Asociatiei Fratia Ortodoxa.

Mai multe organizatii, printre care Fratia Ortodoxa "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe Purtatorul de Biruinta", Alianta pentru Demnitate Nationala, Asociatia Pro Vita Bucuresti, au transmis o scrisoare deschisa ministrilor Sanatatii, Educatiei si Culturii in care au solicitat demisia persoanelor care au permis desfasurarea filmelor cu mesaj pro LGBT la Muzeul Taranului Roman si a celor care au dus o suta de elevi la vizionarea filmului "120 BPM".