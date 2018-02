Premierul Dancila: Pasapoartele simple electronice vor fi valabile 10 ani

In prezent, un pasaport simplu electronic este valabil 5 ani. Guvernul va prelungi durata de valabilitate a pasapoartelor simple electronice pentru persoanele cu varste cuprinse intre 17 si 25 de ani de la 3 la 5 ani.In plus, se va schimba cadrul normativ pentru emiterea unui pasaport simplu temporar emis in situatii de urgenta, precum cazuri de sanatate, familiale sau profesionale, in sensul in care pentru un minor "e eliminata obligatia ca documentele doveditoare sa fie avizat de o unitate administrativa romana", a spus Viorica Dancila.Potrivit premierului, persoanele care nu doresc un pasaport simplu electronic isi pot lua un pasaport temporar, care va fi "eliberat in intervalul in care se emite pasaportul simplu electronic".