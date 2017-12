Greseala incredibila care a dus la pierderea satelitului rusesc de 45 mil. dolari: Racheta Soyuz, programata cu coordonatele altui cosmodrom, din Kazahstan

Agentia rusa Roscosmos a anuntat lna trecuta ca pierdut contactul cu noul lansat satelit meteo Meteor - M dupa ce a fost lansat de pe noul cosmodrom Vostochny din estul indepartat al tarii.





Rogozin a declarat la postul public Rossya 24 ca esecul a fost cauzat de o eroare umana. racheta ce transporta satelitul a fost programata cu coordonatele gresite, fiindu-i inserat un curs de decolare de pe alt cosmodrom, Baikonur, pe care rusii il folosesc in Kazahstan, a spus vicepremierul rus.





“Racheta a fost programata ca si cand decola din Baikonur. Nu i-au dat coordonatele corecte”, a explicat el.





Racheta Soyuz mai transporta si 18 sateliti mai mici de la companii comerciale si de cercetare din Russia, Norvegia, Suedia, SUA, Japonia, Canada si Germania.





Cosmodromul Vostochny, construit in taigaua din regiunea Amur, este prima instalatie civila de lansare a rachetelor din Rusia.









Esecul a fost cu atat mai umilitor cu cat este vorba de o noua baza, care simboliza dorinta Moscovei de a reveni la marile ambitii spatiale.





Prima decolare de pe acest cosmodrom a avut loc in 28 aprilie 2016 in prezenta presedintelui Vladimir Putin, dupa o intarziere de 24 de ore si o prima tentativa ratata cu o zi in urma.



Lansarea a trebuit sa fie anulata in extremis la prima tentativa din cauza unor probleme la un cablu, starnind furia lui Putin, care l-a criticat dur, atunci, pe vicepremierul rus insarcinat cu sectorul spatial Dmitri Rogozin si pe Igor Komarov, seful Roskosmos.



Presedintele rus l-a demis pe unul dintre principalii responsabili ai sectorului, Leonid Shalimov, al carui holding de stat Avtomatika a fost considerat vinovat pentru eroarea tehnica.