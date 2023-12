EDUCATIE Luni, 04 Decembrie 2023, 21:51

0

​Candidații pentru funcția de rector de la Universitatea din București (UB), Cristian Preda și Marian Preda, au participat luni, 4 decembrie, la o dezbatere, moderată de președintele Senatului UB, Claudiu-Paul Buglea. În sală au fost prezenți atât profesori, cât și studenți, iar cei care au drept de vot le-au și adresat întrebări celor doi candidați. „De ce vă agățați așa mult de funcție?” l-a întrebat Cristian Preda pe contracandidatul său.

Dezbatere pentru funcția de rector UB, 2023 Foto: captura video

În timpul dezbaterii, Cristian Preda, actualul decan la Facultatea de Ştiinţe Politice din București, l-a întrebat pe contracandidatul său, Marian Preda, care este actualul rector al UB, de ce se „agață așa mult de funcție”.

„Domnule rector, ați fost patru ani președinte al Senatului, acum ați făcut patru ani ca rector și mai vreți cinci tot ca rector. Total: 13 ani. Nu sunt cam mulți? (...) Veți ieși la pensie înainte de încheierea mandatului pentru care candidați. De ce vă agățați așa mult de funcție?”, a fost întrebarea lansată către Marian Preda.

Actualul rector al UB l-a asigurat pe Cristian Preda că nu va sta în funcția de rector „niciun minut peste vârsta legală de pensionare”.

„Domnule decan, văd că îmi numărați toate mandatele. Eu ca decan al facultății am stat doar opt ani. Am promis în facultate că nu stau mai mult și am rămas opt ani. Dumneavoastră cred că ați fost mai mult de opt ani decan. Ia adunați dumneavoastră (...). De ce adunați președinția Senatului la rectorat? Eu m-am pronunțat public de fiecare dată împotriva unui număr mai mare de mandate (...). Vă garantez că nu voi sta niciun minut peste vârsta legală de pensionare. Veniți atunci să candidați și poate prindeți două luni de mandat, domnule decan”, a fost răspunsul lui Marian Preda.

Marian Preda: „Într-un an vom fi în fața UBB-ului”

Referitor la clasarea UB în topurile internaționale, Marian Preda a spus că în următorii ani Universitatea din București va depăși Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.

„Anul acesta am reușit să urcăm în toate trei topurile importante. Suntem singura universitate mare care am urcat în top 1.000-1.200 și în QS (n. red.: QS World University Rankings 2024), și în Shanghai (n. red.: Shanghai Ranking's Academic Ranking of World Universities) și în Time Square Education. Și am recuperat în Time Square Education peste 350 de locuri față de UBB. Mai au doar 17 locuri. Într-un an vom fi în fața UBB-ului. Nu că aș pune eu prea mare preț pe topuri, dar se discută despre asta. Cred că în următorii cinci ani cu siguranță vom ajunge pe 800-1.000 în top Shanghai și, de asemenea, în QS. Și vom continua să fim pe locuri și mai bune pe domenii de activitate”, a dat asigurări rectorul.

Rectorul UB: „Nu cred în greve și nu cred în sindicate”

Întrebat de Cristian Preda despre poziționarea inițială asupra grevei profesorilor din iunie - când actualul rector al UB a spus că nu se solidarizează cu profesorii care cereau salarii mai mari - Marian Preda a spus că nu crede în greve și sindicate.

„Salariile profesorilor sunt o problemă. Nu cred că trebuie să ieșim în stradă înainte de a trece de toate etapele posibile de negocieri. Lucrul acesta rămâne valabil (...). Da, nu cred în greve și nu cred în sindicate. Citiți-l pe Marshall. Nu dumneavoastră, cine dorește, să vedeți ce spune despre sindicate: că introduc o cetățenie paralelă în țările în care nu avem rată mare de ocupare a forței de muncă, rată mare de sindicalizare, precum țările nordice, unde da, sunt și asociate la nivel național și negociază pentru toți. Sindicatele negociază pentru câțiva. Avem rată sub 7% de sindicalizare în România”, a răspuns Marian Preda.

Cantinele studențești din București duc lipsă de bucătari

Cei doi candidați au fost întrebați și despre serviciile oferite de cantinele studențești, iar Cristian Preda a spus că atunci când ceva nu funcționează trebuie schimbat.

„Cred că în general dacă un serviciu nu răspunde așteptărilor trebuie schimbat. Nu doar la cantină, ci și în oricare altă parte a universității (...). Dacă se gătește prost trebuie schimbat bucătarul, e elementar. Nu mi se pare că sunt șapte soluții”, a răspuns decanul de la Științe Politice.

Actualul rector a explicat că există o problemă în a găsi bucătari pentru cantinele studențești din București.

„Problema cu cantinele, și e una dintre cele mai greu de rezolvat probleme, este că nu găsim bucătari la salariile pe care ne lasă Guvernul să le plătim în universitate, plus maxim 30%. Am făcut două posturi de șefi birou pentru bucătarii de pe fiecare tură. S-au desființat birourile, prin lege. Nu-s de acord cu asta, dar noi trebuie să respectăm legea, că altfel vine Curtea de Conturi. Drept urmare, le plătesc de trei, patru ori mai mult salariile în HoReCa în București, decât la noi și mai avem doar un singur bucătar calificat, celălalt este folosit ca bucătar, deși nu este bucătar calificat”, a spus Marian Preda, adăugând că s-au făcut eforturi pentru amenajarea cantinelor.

Cristian Preda: UB să ofere cazare în cămine tuturor studenților care vin la București

Întrebați despre starea căminelor și ce și-ar dori să îmbunătățească la acest capitol dacă vor obține mandatul de rector, cei doi candidați au avut răspunsuri diverse.

Cristian Preda a înaintat ideea conform căreia toți studenții care aleg să studieze la UB ar trebui să aibă loc asigurat la cămin.

„Cred că trebuie să ne propunem un obiectiv și, în opinia mea, un avantaj al UB este acela de a oferi cazare tuturor celor care au nevoie când vin la București. Asta ne putem fixa ca obiectiv. Calculăm cât dintre cei admiși în ultimii 10 ani au avut nevoie de cămin, vedem care este numărul minim, pentru a le asigura această minimă siguranță. Ăsta cred că trebuie să fie un obiectiv. (...) Putem să și achiziționăm clădiri, e și asta o variantă”, a spus Cristian Preda.

Pe de altă parte, Marian Preda a ținut să precizeze investițiile făcute în această direcție în ultima perioadă.

„Toate căminele din București, rămân cele de la Măgurele, vă explic imediat, ale universității sunt renovate, exceptând două etaje. Saltele mai vechi de patru ani au fost înlocuite, spre 400 de frigidere au fost înlocuite, ca să nu mai vină studenții cu frigidere vechi, cumpărate de la cei de dinainte, eventual cu ploșnițe. Avem un cămin care începe, e finanțat, 200 de milioane de lei, între căminele A și B și Grozăvești și gardul de la Carrefour (...). Avem un alt proiect, pentru ăsta nu am găsit finanțare, tot în Grozăvești. Dreptul vrea să facă un cămin, îi vom sprijini. Vom transforma clădirea din Dumbrava Roșie în casă de oaspeți. La Măgurele am renovat cât am putut noi”

Cine este Marian Preda

Potrivit CV-ului acestuia, publicat pe site-ul UB, Marian Preda a fost în trecut președintele Senatului UB, din 2015 și până la preluarea funcției de rector. Mai înainte, el a fost decanul Facultății de Sociologie și Asistenţă Socială. Marian Preda are doctoratul în Sociologie, iar „teza de doctorat a vizat politicile sociale”, conform CV-ului său.

Cine este Cristian Preda

Cristian Preda ocupă funcția de decan tot din 2019, se arată în CV-ul său. A fost europarlamentar timp de 10 ani, în perioada 2009-2019. El și-a anunțat candidatura printr-o postare pe Facebook, unde a scris că proiectul său managerial „poate readuce UB în primele 500 de universități ale lumii”.

Politica, punctul comun al celor doi contracandidați

Marian Preda și Cristian Preda s-au intersectat în trecut și din punct de vedere politic. Marian Preda a fost președintele Fundației Mișcarea Populară, care a pus bazele Partidului Mișcarea Populară (PMP), la care Cristian Preda a aderat ulterior, din postura de europarlamentar.

Marian Preda și-a dat demisia din Fundația Mișcarea Populară, „din motive personale”, la doar două zile după ce Elena Udrea câștigase șefia PMP.

Ulterior, Cristian Preda a fost exclus din PMP, prin „vot unanim”, acuzând că a provocat „daune de imagine” partidului. În 2019, el s-a înscris în partidul format de fostul premier Dacian Cioloș, PLUS.

Calendarul alegerilor

Calendarul alegerilor pentru alegerea rectorului Universității din București este următorul:

22-27 noiembrie 2023 - depunerea candidaturilor;

6 decembrie 2023 - turul I al alegerilor;

13 decembrie 2023 - turul II al alegerilor

13/20 decembrie - ședința de Senat pentru validarea alegerilor

În cadrul unui referendum organizat în luna mai a acestui an, s-a decis ca rectorul UB să fie ales „pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct și secret” (aproape 85% din voturi). Cealaltă opțiune era ca rectorul să fie desemnat „pe bază de concurs public” (15% din voturi).

Câte mandate pot avea rectorii

Noua lege a învățământului superior, 199/2023, prevede la Articolul 138, Alineatul 5: „Durata mandatului de rector este de 5 ani. O persoană nu poate ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru mai mult de două mandate”.

Totuși, prevederea se aplică de abia din luna septembrie a acestui an, de când legea intrat în vigoare. Deci, dacă un rector a avut două mandate până acum, mai poate candida pentru încă două, pentru că legea nu interzice acest lucru.

Pe de altă parte, în Carta Universității din București, modificată de Senat în septembrie anul acesta și validată de Ministerul Educației, este prevăzut la Articolul 120, Alineatul 3:

„O persoană nu poate fi Rector mai mult de zece ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele, de întreruperile acestora şi de circumstanţele în care s-au produs aceste întreruperi”.

Așadar, de exemplu, actualul rector al UB, Marian Preda, mai poate candida pentru un singur mandat.