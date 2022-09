Parteneriat media Vineri, 30 Septembrie 2022, 09:53

HotNews.ro

Ascendia S.A., în parteneriat cu Microsoft România, organizează în data de 7 octombrie 2022, cea de-a doua ediție a Conferinței eLearning România, în format hibrid: cu participare fizică, în sala mare de conferințe din cadrul sediului Microsoft, Politehnică – Clădirea Campus 6.2, și cu participare online.

Conferința eLearning România Ediția 2 Foto: Ascendia

Conferința este structurată pe două categorii de interes: Companii și Academic. În prima parte a zilei vor fi discuții cu nume cunoscute din domeniul eLearning, angajatori de top pentru care Learning&Development este de maximă importanță. Se va discuta despre cum să angajezi un specialist în Learning&Development și care este impactul eLearning-ului asupra angajaților și angajatorului.

În a doua parte a zilei se va discuta despre un subiect extrem de important pentru cadrele didactice și anume Biblioteca Școlară Virtuală EduLib. Vom continua cu resursele educaționale digitale și valorificarea progresului educațional realizat cu ajutorul instrumentelor digitale în timpul pandemiei, prezentate de nume importante din domeniul educației.

Conferința se va încheia cu un workshop moderat de specialiștii LIVRESQ, legat de prezentul și perspectivele resurselor educaționale digitale deschise.

“Conferința eLearning România reprezintă în acest moment un cadru perfect de întâlnire pentru cadrele didactice dornice să știe ce se va întâmpla cu digitalul aplicat în educație, mai exact despre proiectul mamut pentru digitalizarea învățământului din România - Biblioteca Școlară Virtuală, dar și pentru specialiștii în eLearning din companii, care au nevoie să afle noile tendințe în formarea adulților. Sunt înscriși în acest moment peste 3100 de participanți, cu un ritm de aproximativ 17 înscrieri noi în fiecare oră. Mulțumim în special Microsoft pentru susținere și parteneriat, evenimentul va fi unul de referință pentru tot ce înseamnă educație digitală în România.” a declarat Alex Mălureanu, Cofondator & CMO Ascendia S.A.

“Suntem onorați, dar și mândri pentru că am fost alături de Ascendia ca start-up și astăzi avem un parteneriat recunoscut la nivel global de Microsoft ca exemplu de succes în educație. Astfel, Ascendia este în top 3 companii globale de educație în ceea ce privește accesibilitatea soluțiilor educaționale dezvoltate utilizand serviciile de inteligență artificială din Microsoft Azure: AI for Accessibility Hall of Fame - Microsoft AI. Curând, împreună cu Ascendia vom lansa o nouă componentă pentru LIVRESQ care își propune să sprijine profesorii, elevii și studenții în învățarea prin puterea vizualizării. Se numește “Text-to-Diagram” și se bazează pe analiza textului pentru a produce grafice de învățare, astfel ca vedeți cu ușurință conexiunile dintre cuvintele cheie importante dintr-un anumit text. Ideea și arhitectura aplicației a fost creată de un grup de tinere colege de la Microsoft, pasionate de a economisi timp pentru utilizatori, maximizând în același timp productivitatea acestora, pornind de la faptul că un procent mare din populația globului sunt cursanți vizuali. Soluția folosește Azure Cognitive Services și rulează pe Azure App Services.” a declarat Marilena Ionașcu, Director de Educație la Microsoft.

Mai multe detalii legate de Conferința eLearning România - Ediția 2,aici

Parteneriat media