Actualul sezon estival este cel mai slab din ultimii 30 de ani de pe litoralul românesc - în ultima săptămână au fost la mare 80.000-90.000 de turişti, în timp ce în aceeaşi perioadă a anului trecut erau 140.000, spune omul de afaceri Mohammad Murad, care enumeră o parte dintre motive.

Pe Litoral Foto: Hotnews

Într-un mesaj video postat luni pe Facebook, Murad, care deține mai multe hoteluri în stațiunile de pe litoral, face o analiză a situației în care se află astăzi litoralul românesc, spunând că este cel mai slab sezon din ultimii 30 de ani.

Potrivit omului de afaceri, în ultima săptămână pe litoralul românesc s-au aflat 80.000 - 90.000 de turiști - record pentru această vară -, față de 140.000 în aceeaşi perioadă a anului trecut, când s-a ajuns și la 180.000 de oameni.

El susține că hotelierii nu au crescut prețurile, așa cum reclamă mulți turiști, și că acestea s-au menținut la nivelul anului trecut:

"Foarte nulte persoane întreabă de ce. Presa şi comentariile pe Facebook spun că preţurile sunt foarte mari pe litoral. (...) Hotelierii nu au crescut preţurile cu toate că au crescut partea de alimente şi utilităţi în proporţie de 50-60%.

Preţurile de anul trecut s-au menţinut chiar dacă am avut această creştere şi hotelierii nu au avut intenţia de a creşte, în special prin luna martie, când a căzut toată piaţa, motivul fiind foarte clar, războiul din Ucraina. Ne-am trezit că s-au blocat vânzările şi cred că a fost un motiv să fim foarte atenţi la piaţă.

Astăzi este cel mai slab sezon din ultimii 30 de ani. Numărul de turişti aflaţi pe litoral este cel mai mic din ultimii 30 de ani".

Care sunt motivele pentru care cei mai mulți turiști români aleg Grecia sau Bulgaria?

Mohammad Murad spune că unul dintre motive este că stațiunea Mamaia - "unde este cel mai rău" - a fost transformată într-un cartier de oraș, cu sute de blocuri construite haotic, fără spații verzi, și cu probleme generate de extinderea plajei: “Sunt probleme care cred că în timp se vor rezolva, dar astăzi plajele sunt goale, din păcate”.

O altă problemă a staţiunii Mamaia o reprezintă, în opinia lui Murad, preţul mare al parcării:

“În luna iunie, locul de parcare în Mamaia era de 100 de lei, iar o cameră la hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, era 200 de lei. Şi aici vă întreb, ce a făcut domnul primar că să perceapă jumătate din preţul unei camere? Care a fost intenţia dânsului să vină cu acea decizie? Nici măcar la Paris nu este 20 de euro pe zi un loc de parcare (...)

A rămas domnul Chiţac cu hoteluri goale pentru că nu e normal să dăm 100 de lei pe un loc de parcare, că aşa a visat dânsul sau aşa i-a spus un consilier”.

Omul de afaceri îi cere demisia primarului Constanţei, Vergil Chiţac: "Știu că oamenii din zona militară sunt de mare onoare, de mare deminitate. Decât să mai chinuie constănţenii şi mediul de afaceri încă doi ani, ar fi onorabil şi ar arăta caracter, nu e ruşine că nu ştie să facă nimic, e ruşine să continui să nu faci. Domnul Chiţac trebuie să îşi dea demisia”.

Murad mai spune că, la acest moment, "cea mai grozavă staţiune" de pe litoralul românesc este Eforie, în timp ce la Costinești "sunt probleme", iar "Vama Veche e un pic mai slabă ca anul trecut".

Murad se referă și la intenția sa de a candida la Primăria Constanța în 2020, susținând că a renunțat după ce a primit un telefon: "Eu, personal, am vrut să candidez, dar am primit un telefon în care mi s-a spus așa, clar: Ca să nu riști să pierzi ce ai făcut până acuma, mai bine nu te băga. Am dorit să fac ceva pentru Constanța și pentru constănțeni, dar m-am gândit mai bine și am zis că decât să risc, am zis că sunt oameni mai înțelepți care știu că e mai bine pentru România”.