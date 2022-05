Articol susținut de Upgrade Education Marți, 17 Mai 2022, 09:14

​Mentorii Upgrade Education (fosta Upgrade Academy), absolvenți Harvard, Oxford și University of Amsterdam, vin în Iași (22 mai), București (29 mai), Cluj (29 mai) și Timișoara (4 iunie) și vor vorbi despre ce înseamnă procesul de aplicare la facultate de top din străinătate. Dacă nu ești din niciunul dintre cele 4 orașe poți urmări LIVE evenimentul de pe 29 mai din București. Eveniment dedicat elevilor de liceu clasele 9-11 și părinților lor.

evenimente LIVE pentru elevii de liceu și părinții lor organizate de Upgrade Education Foto: Upgrade Education

Dacă te gândești să aplici la o facultate în străinătate, nu există „prea devreme” pentru a începe să te pregătești. Elevii de liceu și părinții lor pot folosi vacanța aceasta de vară pentru a plănui din timp toate etapele procesului de admitere și astfel să fie cu un pas înaintea celorlalți prin formarea unei strategii de aplicare.

Puteți achiziționa bilete de aici. Banii din încasări vor fi donați asociației Blondie pentru refugiații din Ucraina. Biletele încep de la 15 lei și puteți folosi codurile de reducere:

HOTNEWS50 pentru 50% reducere

HOTNEWS80 pentru 80% reducere

Veți primi bonus un ghid printat cu toate etapele procesului de admitere în Europa, Marea Britanie și SUA, care include informații din urma analizei proceselor de admitere din ultimii ani și sfaturi de la absolvenți care au reușit să fie admiși la universități de top.

Puteți achiziționa bilete de aici.

Vom trece prin toate etapele pentru a fi admis, de la alegerea unui subiect și universități potrivite pentru tine, până la ușurarea efortului financiar pentru părinți.

Tinu Bosînceanu, absolvent Harvard, fondator Upgrade Education și CEO, spune că motivul turneului prin țară este “să ne conectăm cu oamenii. Am făcut evenimente online din cauza pandemiei și simțim că ne-am îndepărtat de elevi, părinți și toată lumea, și nu vrem să ne conectăm doar cu cei din București unde am mai avut evenimente, vrem să ne conectăm și cu oamenii din restul țării și să legăm relații din nou, să simțim pulsul și să le arătăm ce am reușit să rezolvăm la Upgrade în timpul pandemiei.”

Workshop-urile din cadrul evenimentului vor fi:

Cum să alegi cariera care ți se potrivește

Cum să descoperi înclinațiile copilului tău

Cum poți asocia pasiunile & talentele tale cu un program de studii universitare

Care sunt factorii importanți în luarea unor decizii în domeniul academic și profesional

Cum să intri la o facultate de top (Marea Britanie/SUA/Europa) de la absolvenți

Care sunt etapele proceselor de admitere și gradul lor de importanță

Greșeli de evitat în întocmirea dosarului de aplicare

Criteriile de admitere a studenților în străinătate

Tot ce trebuie sa știi despre financial aid

În ce măsură poate se pot acoperi costurile de studiu prin ajutorul financiar oferit de stat

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de acest ajutor

Toate opțiunile de finanțare a studiilor în străinătate

Construiește un CV care te va scoate în evidență

Ce activități extracuriculare te vor ajuta în procesul de admitere

Cum să alegi un proiect extracurricular

Cum să pui pe picioare o inițiativă proprie

Experiența multiculturală Upgrade Education - Q&A cu mentorii Upgrade

Participă la un Q&A cu mentorii noștri din diverse țări în care poți afla despre experiența lor la facultăți de top precum: Cambridge, Harvard, Columbia și altele.

Eseul care îți va asigura locul la orice universitate de top

Care sunt greșelile de evitat în scrierea unui eseu de admitere

Sfaturi în alegerea subiectului despre care vei scrie

Cum arată un eseu de succes și care sunt elementele care au asigurat admiterea autorului

Upgrade Academy și-a schimbat denumirea în Upgrade Education în martie 2022, Tinu Bosînceanu spune“Academia de obicei se concentrează pe un singur tip de educație, sunt academii de tenis, de înot, de pian de muzică etc. Noi vrem sa fim o firmă care se concentrează pe a schimba modul în care educația se desfășoară acum - standardizată și rigidă - în arhitectura asta modulară - ai un program de educație și mentorii te ajută în parcursul lui, nu doar în liceu, ci și la facultate sau în căutarea unei slujbe. De la liceu până pe parcursul carierei tale.”

Alte beneficii ale evenimentelor

Participă la opportunity mixer Descoperă cele mai implicate cluburi din oraș, care vor avea stand în cadrul evenimentului, află mai multe despre activitatea lor și ce activități ai putea face și tu ca membru. Discută cu reprezentanții tuturor cluburilor de liceeni prezente la Turneul Upgrade Education și găsește activități care să te pasioneze și să îți îmbogățească CV-ul.

Primește ghidul complet “Tot ce trebuie să știi despre aplicarea la facultate în străinătate”

Ghidurile îți vor da mai multe detalii despre etapele procesului de aplicare cu exemple concrete pentru aplicația ta. Totul într-o broșură printată, accesibilă și pe înțelesul tuturor, care conține informații utile indiferent de cat de multe știi despre acest proces.

Descoperă mai multe experiențe ale studiului în afară

Discută cu mentori din diverse țări care studiază sau au studiat la facultăți de top din lume și formează-ți o privire de ansamblu asupra studiului în străinătate. Poate chiar ai norocul să discuți cu mentorii cu care îți vei pregăti aplicația sau să cunoști persoane de la facultatea unde vei studia în viitor.

Cine vorbește

Tinu - Harvard University, Matematică

După ce a fost admis la Cambridge, Imperial, UCL, Durham în UK și la Harvard, UPenn (University Scholar), Rice, Vanderbilt, Richmond (Richmond Scholar’s Scholarship), Colgate în SUA, cu bursa completă peste tot, Tinu a ales să studieze matematica la Harvard University. După ce a lucrat în domeniul financiar în SUA, s-a întors în România și a fondat Upgrade Education.

Andrada - University of Amsterdam, Științele Comunicării

Andrada a absolvit cu distincție programul de Științe ale Comunicării. În timpul facultății, aceasta a luat cursuri peste cele impuse de universitate și a scris la două publicații locale timp de doi ani. Acum Andrada lucrează la Upgrade Education unde se bucură să răspundă întrebărilor elevilor și părinților interesați de studiul în străinătate.

Francesca - Tufts University, Psihologie Clinică

Francesca a fost acceptata la Tufts University cu bursa Neubauer. Ea a studiat Psihologie Clinică și a lucrat în cercetare pe parcursul facultății. Aceasta a absolvit cu magna cum laude si a facut un program de Master in Psihopatologie la Vrije Universiteit in Amsterdam. Acum pregătește elevii la Upgrade Education.

Ion - Oxford University, Matematica-Informatica

Medaliat cu argint și bronz la Olimpiada Națională de Matematică, Ion a studiat matematica-informatica la Oxford și a lucrat timp de 3 ani la Morgan Stanley în Londra. În prezent lucrează ca inginer de soft în timpul zilei, iar seara mentorează elevii Upgrade Education.

„Recomand Upgrade Education oricui își dorește nu numai să scrie un personal statement reușit, ci să și învețe lucruri noi despre domeniul pe care plănuiește să-l studieze de la mentori prietenoși și determinați în a ajuta viitorul student să ajungă la universitățile la care visează.” - Matei

Vă așteptăm în:

Iași pe 22 mai

București pe 28 mai

Cluj pe 29 mai

Timișoara pe 5 iunie

Alt oraș: puteți urmări LIVE transmisiunea din 29 mai de la București (vă înscrieți pe același link și selectați Alt oraș)

„Upgrade e o comunitate de oameni pasionați care sunt dornici să ajute, care se bucură de reușitele elevilor și se întristează de eșecuri aproape la fel de mult ca ei înșiși. Nimic din experiența Upgrade nu pare impersonal, artificial sau de duzină, ca în alte locuri.” - Ana

