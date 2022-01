Ministrul Educației: Nu am susţinut niciodată vaccinarea obligatorie/ În 14.000 de şcoli şi grădiniţe procentul de vaccinare este de peste 60%

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că vaccinarea împotriva COVID-19 trebuie să fie un gest voluntar, dar că personal a susţinut imunizarea. Ministrul a adăugat că sunt 2.838 de şcoli în România unde procentul de vaccinare este de sută la sută, notează news.ro. Întrebat, duminică, la Prima TV, dacă susţine vaccinarea obligatorie a profesorilor, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a explicat că acesta trebuie să fie un gest voluntar al fiecărui dascăl.”Nu am susţinut niciodată vaccinarea obligatorie. Vaccinarea trebuie să fie un gest voluntar. Vaccinarea este pe de-o parte o problemă de sănătate individuală, pe de altă parte este o problemă de sănătate publică. Am susţinut tot timpul importanţa şi necesitatea vaccinării, în contextul mai ales dat de primele variante ale acestui virus, SARS CoV-2. De altfel, am susţinut introducerea ratei de vaccinare în rândul personalului din învăţământ drept criteriu pentru funcţionarea şcolilor. În data de 5 noiembrie am introdus acest lucru. Astăzi am renunţat din motive pe care le-am explicat, vaccinarea nu te mai ajută atât de mult în cazul variantei Omicron, nu mai poate opri răspândirea acestei noi variante a virusului. deci am pledat şi o să pledez pentru necesitatea şi importanta vaccinării”, a declarat Sorin Cîmpeanu.Ministrul a subliniat că vaccinarea trebuie să rămână o decizie individuală, la fel ca testarea.”Trebuie să ne adaptăm din mers. Asta, sigur, afectează predictibilitatea în sistemul de învăţământ. Vaccinarea trebuie să rămână o decizie individuală, luată cu responsabilitate, la fel şi testarea”, a afirmat Cîmpeanu.Ministrul a mai declarat că, în 2.838 de şcoli, procentul de vaccinare împotriva COVID-19 este de sută la sută în rândul personalului.”Nu există şcoli în care nu s-a vaccinat niciun profesor. Există 2.838 de şcoli în care procentul de vaccinare al personalului din învăţământ, nu numai al cadrelor didactice este de sută la sută. În 14.000 de şcoli şi grădiniţe procentul de vaccinare este de peste 60 la sută. La nivelul întregului sistem de învăţământ, rata de vaccinare este mult peste 70 la sută, chiar se aproape de 80 la sută, iar şcolile cu cea mai slabă rată de vaccinare sunt pe undeva la 20-25 la sută. Un lucru de neînţeles pentru mine”, a declarat Cîmpeanu.