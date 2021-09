Cîmpeanu, despre micșorarea numărului de elevi la clasa a cincea: „Înțeleg teama de a traumatiza copiii. Directorii știau de un an de zile de această lege / Ministrul nu poate da derogare”

„Există Legea 185 care se aplică pentru prima oară în acest an școlar care prevede micșorarea numărului de elevi la clasă pentru ciclul primar la 22+3 - 25 elevi la clasă, pentru învățământul gimnazial la 26+3 - 29 elevi la clasă, iar pentru liceal la 30+3 - 33 elevi la clasă, cu excepția clasei a noua unde printr-un ordin de ministru am redus numărul de elevi la clasele nou formate la 26, respectiv 24 elevi în funcție de profil. Acest lucru se întâmplă deja, chiar dacă creează nemulțumiri mai ales la nivelul clasei a cincea. La clasa a cincea, foarte mulți părinți doresc să continue în același format, cu număr mare de elevi în clasă.Înțeleg foarte bine această teamă de a traumatiza copiii și precizez că directorii știau de un an de zile că se va micsora numărul copiilor la clasă. Micșorarea are efecte favorabile nu numai asupra calității educației dar și asupra diminuării vitezei de transmisie a virusului”, a declarat Cîmpeanu în cadrul unei dezbateri organizate de Salvați Copiii România.„Există o doză de ipocrizie la nivelul sistemului de educație, cerem vehement micșorarea de elevi în clasă până când suntem puși noi înșine în situația de susține această măsură”, a mai spus el.Cîmpeanu afirmă că directorii ar fi trebuit să găsească soluții pentru a nu traumatiza elevii cu aceste schimbări.„Directorii sunt aceia care trebuiau să găsească soluții așa încât elevii să nu fie traumatizați. Atunci când în clasă ai 30 de elevi care doresc iar legea de la care ministrul nu poate oferi o derogare spune că numărul maxim să fie 29 poate fi traumatizant să alegi un copil care să plece. Oferim clase și posturi acolo unde este nevoie. Măsurile diferă de la școală la școală”, a spus el.Duminică seară, într-o interveniție la Digi24, ministrul admitea că există multe memorii transmise de părinți pe această temă, prin care aceștia doresc să se renunțe la această măsură.Întrebat dacă ar putea da această derogare cerută de părinți, Cîmpeanu a răspuns: „Cum? Nu am posibilitatea ca minsitru să dau derogare de la respectarea legii. Nu pot să îndemn un director să încalce legea.”El a precizat că în multe școli s-a decis ca elevii care trebuie să plece la alte clase vor fi trași la sorți.