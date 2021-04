Secretar de stat: Aproximativ 155.000 angajați din educaţie sunt vaccinaţi, însă situaţia stagnează

"Mesajul specialiştilor este că aceste vaccinuri sunt sigure, indiferent de ce spun 'părerologii' la posturile de televiziune sau de radio, oamenii de ştiinţă, pe care preferăm să îi ascultăm, ne spun că sunt sigure. Aş dori să ne recâştigăm entuziasmul pe care l-am avut acum câteva luni, în momentul în care am auzit că s-au creat vaccinurile respective şi să ne gândim cu câtă ardoare, cu câtă patimă aşteptam salvarea care vine din aceste vaccinuri (...) Sunt suficiente doze peste tot în ţară în momentul de faţă, nu mai avem nicio scuză, nici din acest punct de vedere, să nu mergem să ne vaccinăm. (...) Stăm destul de bine, cam 155.000 de colegi s-au vaccinat, cel puţin cu prima doză, aproximativ jumătate, însă acel entuziasm iniţial a scăzut, situaţia stagnează, în momentul de faţă nu mai avem decât câteva zeci de colegi săptămânal, care se înscriu pe platformă sau se prezintă pur şi simplu la centrele de vaccinare", a declarat secretarul de stat, în timpul unei întrevederi cu directorii de şcoli şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, în cadrul Campaniei "Vaccinare şi testare pentru învăţare"."Mesajul Ministerului Educaţiei este că imunizarea prin vaccinare este singura soluţie pe care, în momentul de faţă, o avem la îndemână, pentru a reveni la şcoală. Putem aştepta imunizarea prin îmbolnăvire, adică să se producă acea imunizare de turmă şi în momentul în care 70% din populaţie nu mai are boala şi a dezvoltat anticorpii, vom fi liberi să ne întoarcem în siguranţă la şcoală. Nu ştiu dacă preferăm soluţia aceasta", a mai spus el.Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu afirma săptămâna trecută că la examenele naționale ar putea fi impusă condiția ca profesorii supraveghetori să fie vaccinați anti-Covid.El spunea că se are în vedere mai multe propuneri pentru impulsionarea vaccinării în rândul personalului didactic, printre acestea numărându-se și acordarea unor „tarife foarte motivante pentru supraveghere” la examenele naționale. „Iar pentru a intra în sală să supraveghezi elevii, cred că este corect să se pună condiția de a intra doar acei profesori care sunt vaccinați”, a afirmat Cîmpeanu.