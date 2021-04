Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației că impune școlilor să comită „ilegalități” prin stabilirea concediilor pentru profesori în vacanța prelungită / Ce prevede adresa de minister

Redăm integral adresa transmisă de F.S.L.I și F.S.E „Spiru Haret” către minister:



Ce prevede adresa Ministerului Educației:























În plus, ministerul precizează că „personalul didactic de predare titular, precum și personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau pe durata viabilității postului didactic, care desfășoară activități de predare în această perioadă, va fi salarizat doar pentru norma didactică de predare aferente funcției de bază, în situația în care activitățile de predare desfășurate în această perioadă nu depășesc o normă didactică de predare”.











„Programarea concediului de odihnă este atributul exclusiv al consiliului de administrație al unității, neputând fi impuse perioade obligatorii de concediu, în lipsa unei dispoziții legale exprese. (...) Ministerul Educației a înțeles să continue în a impune unităților de învățământ preuniversitar să recurgă la ilegalități”, afirmă în răspunsul lor Federația sindicatelor libere din învățământ și cei de la „Spiru Haret”.Potrivit adresei ministerului din 31 martie, cadrele didactice care au în încadrare clase a VIII-a, a XII-a zi și a XIII-a seral și/sau frecvență redusă, în perioada 12 – 29 aprilie 2021, vor fi în activitate, iar cele care nu au vor fi programate în concediu de odihnă, în perioada 2 aprilie – 4 mai 2021. De asemenea, educatorii vor avea concediu doar dacă în grădinițe nu se organizează activități în timpul vacanței stabilite, întrucât ministerul a stabilit că grădinițele pot rămâne deschise pentru „activiăți educaționale” în perioada vacanței prelungite din 2 aprilie - 4 mai.”Modul în care a procedat Ministerul Educației este incorect. În primul rând, o asemenea circulară trebuia discutată cu partenerii de dialog social, în condițiile în care privește relațiile de muncă ale salariaților din învățământ. Aceasta cu atât maimult cu cât, în ședința Comisiei de Dialog Social din data de 25 martie 2021, reprezentanții noștri au atras atenția asupra impactului prevederilor ordinului în cauză; am primit atunci asigurări că orice măsuri vor fi dispuse numai după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale. Ori, în prezent, prin adresa mai sus menționată,cadrele didactice află că vor fi programate în concediu de odihnă. Să înțelegem că pentru Ministerul Educației, legislația în vigoare este facultativă și poate fi oricânt încălcată?Vă reamintim că, recent, prind adresa comună a FSLI și FSE Spiru Haret, v-am sesizat faptul că programul EDUSAL obligă unitățile de învățământ ca „pe perioada vacanțelor,întregul personal didactic de predare, inclsuvi personalul de conducere, să se afle în concediu de odihnă”, fără a se ține cont de programările colective și individuale aprobate în consiliul de administrație în primele două luni ale anului școlar.Am detaliat în adresa respectivă motivele pentru care o asemenea procedură este ilegală, încălcându-se dispozițiile Legii educației naționale, ale Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, ale Codului muncii și ale C.C.M.U.N.S.A.I.P., din care rezultă că programarea concediului de odihnă este atributul exclusiv al consiliului de administrație al unității, neputând fi impuse perioade obligatorii de concediu, în lipsa unei dispoziții legale exprese.Nu numai că nu am primit răspuns la adresa noastră, dar Ministerul Educației a înțeles să continue în a impune unităților de învățământ preuniversitar să recurgă la ilegalități.Subliniem faptul că, atât timp cât există deja programări ale concediilor de odihnă, realizate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, nu se pot încălca drepturile salariaților din învățământul preuniversitar printr-o simplă adresă. Orice modificare a perioadelor de efectuare a concediului de odihnă trebuie realizată în condițiile reglementate prin legsilația în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil, evident cu consecințe și asupra modului de salarizare a cadrelor didactice.În plus, trebuie avut în vedere și faptul că, ulterior publicării în Monitorul Oficial a O.M.E. 3558/2021, unele inspectorate școlare și unități de învățământ s-au organizat și au stabilit în consiliile de administrație procedura de urmat în perioada următoare, cu respectarea reglementărilor aplicabile.În consecință, vă solicităm să reveniți asupra adresei nr. 1970//DGIP/31.03.2021, modificând-o în acord cu legislația în vigoare, după consultarea federațiilor sindicale reprezentative.”„La reprogramarea concediilor se vor lua în considerare următoarele aspecte:1. Cadrele didactice care au în încadrare clase a VIII-a, a XII-a zi și a XIII-a seral și/sau frecvență redusă, în perioada 12 – 29 aprilie 2021, vor fi în activitate; la cerere, aceste cadre didactice pot fi programate în concediu de odihnă doar în zilele în care nu desfășoară activități didactice la aceste clase;2. Cadrele didactice care nu au în încadrare clase a VIII-a, a XII-a zi și a XIII-a la seral și/sau frecvență redusă vor fi programate în concediu de odihnă, în perioada 2 aprilie – 4 mai 2021;3. Cadrele didactice din învățământul preșcolar vor fi programate în concediu de odihnă, în perioada 2 aprilie – 4 mai 2021, în situația în care unitățile de învățământ în care sunt încadrate nu organizează activități educative cu copiii, cu prezență fizică, conform punctului 5 al art. 2 din OMEC nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020 – 2021, cu modificările și completările ulterioare.4. În perioada 2 aprilie – 4 mai 2021, vor fi în activitate:- Cadrele didactice nominalizate în comisiile stabilite prin decizia ale directorilor unităților de învățământ, care în această perioadă au planificate activități (de exemplu: înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, desfășurarea anchetei sociale în vederea includerii elevilor în programul „Euro 200”, ș.a.);- Cadrele didactice a cărui prezență se impune în unitatea de învățământ de exemplu: asigurarea continuității la conducerea unității de învățământ, prezența la ședințele consiliului de administrație stabilită în baza actelor normative în vigoare ș.a.;- Cadrele didactice din cadrul CJRAE/CMBRAE implicate în activitățile de evaluarea dezvoltării copiilor în vederea înscrierii la clasa pregătitoare;- Cadrele didactice din cluburile sportive școlare implicate în organizarea și desfășurarea competițiilor sportive, precum și caietul de didactice din unitățile conexe implicate în organizarea și desfășurarea activităților deja programate.Aceste cadre didactice vor fi programate în concediu de odihnă în zilele în care nu sunt implicate în activități de tipul celor menționate anterior.”II. Referitor la salarizarea personalului didactic de predare, precizăm:1. în perioada 12 – 29 aprilie, personalul didactic de predare titular, precum și personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau pe durata viabilității postului didactic, care desfășoară activități de predare în această perioadă, va fi salarizat doar pentru norma didactică de predare aferente funcției de bază, în situația în care activitățile de predare desfășurate în această perioadă nu depășesc o normă didactică de predare; excepție fac cadrele didactice, care, în perioada 12 – 29 aprilie 2021, desfășoară activități didactice de predare care conduc la depășirea normei didactice de predare aferente funcției de bază, acestea fiind salarizate și în regim de plata cu ora pentru numărul de ore lucrate în perioada respectivă peste norma de bază;2. în perioada 12 – 29 aprilie 2021, personalul didactic de predare asociat/pensionat, angajat în regim de plata cu ora, care are în încadrare clase de a VIII-a, a XII-a zi sau a XIII-a seral și/sau frecvență redusă, va fi salarizat pentru activitatea prestată la aceste clase, pentru numărul de ore lucrate în perioada respectivă;3. celelalte cadre didactice care nu se află într-una din situațiile prevăzute la punctele 1 sau 2 vor primi indemnizația aferentă concediului de odihnă, calculată conform prevederilor legale.