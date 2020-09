Copiii care stăpânesc limbajul programării azi vor stăpâni limbajul meseriilor de mâine

Articol susținut de Algorithmics

Generațiile tinere de azi sunt tot mai inteligente, mai dornice de tehnologie și activități interesante când vine vorba de petrecerea timpului liber. Oferta activităților extra-școlare propuse de instituții tip after- school a crescut și s-a diversificat și uneori e dificil pentru părinți să facă alegeri. Dintre acestea, cursurile de programare în care copiii sunt inițiati chiar de la vârste fragede, devin tot mai apreciate deoarece dezvoltă gândirea analitică, stimulează inteligența și creativitatea, abilități utile în pregătirea lor temeinică indiferent de cariera pe care o vor urma.Școala internațională de programareoferă un cadru optim în acest sens. Cu o rețea extinsă în peste 25 de țări, 400 de școli și 150.000 copiii instruiți în întreaga lume, în România afacerea e dezvoltată de 4 parteneri: Raluca și Marius Amurăriței și Oana și Vlad Diaconescu, având experiență de management, vânzare și IT în diverse corporații.“Programarea are potențial în viitor, iar România este cunoscută deja pentru specialiștii săi talentați și bine pregătiți. Am vrut să dezvoltăm acest potențial pe care România îl are și ideea de a investi într-un domeniu legat de educația copiilor în IT ne-a venit natural. Am ajuns la Algorithmics International programming school studiind oferta mai multor școli din lume. Și am ales să le fim reprezentanți în România pentru că oferă o metodologie dezvoltată de experți internaționali, actualizată permanent, cu o platformă de învățare proprie care permite adaptarea la nivelul fiecărui copil”, a precizat Marius Amurăriței, Managing Partner Algorithmics.Primele școli au fost deschise în Iași și București, în februarie 2020. Până acum peste 200 de copii au învățat principii fundamentale de programare și creativitate digitală pe platorma online proprie, în mod personalizat, cu task-uri în funcție de nivelul fiecăruia. Demarate inițial în școli, în contextul pandemiei cursurile Algorithmics au trecut rapid în mediul online pentru a se asigura continuitatea procesului. Programa cursurilor acoperă o varietate largă de concepte și permite explorarea lor în adâncime. Mai mult, cursurile oferite sunt special concepute pentru mai multe categorii de vârste și cunoștințe, fiind în măsură să acopere parcursul educațional al copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani.“Pe 19 septembrie am început anul școlar cu lecții de programare atât la sediul școlii, cât și LIVE cu profesor dedicat, la modulele Mars Academy (8 - 12 ani) și PythonStart (11-13 ani). Prima lecție este gratuită” a menționat Marius Amurăriței. Școala oferă gratuit DEMO-ul prin care copiii se bucură deja de o lecție de programare, iar părinții pot asista și înțelege tematica și modul creativ în care copiii vor primi aceste lecții. Modulele au câte 32 de lecții LIVE, de câte 90 de minute fiecare, desfășurate pe întregul an școlar. Cei înscriși acum primesc 10% reducere.Important este și faptul că de anul acesta copiii vor primi și mai multă atenție din partea profesorilor, grupele fiind restrânse la maxim 6 copii, de la 12 inițial. “Ca părinți, cu toții am trecut prin experiența școlii online la finalul semestrului trecut și am înțeles cât de greu este să ții copiii motivați și atenți în cazul grupelor extinse. De aceea am decis să reducem numărul acestora în grupe la maxim 6, pentru a ne asigura că toți înțeleg și asimilează cunoștințele transmise” a specificat Marius Amurăriței. “Ca noutate pentru acest început de an școlar, tot începând din 19 septembrie am lansat offline la Iași un modul nou pentru cei foarte mici: The Coding Knight (5 -7 ani). Devenim astfel prima școală de programare din România care îi antreneaza pe copii "în jocul minții" de la o vârstă atât de fragedă”.O linie directoare definitorie pentru programa Algorithmics este învățarea prin gamificare (eng. gamification/ joc) - gamificarea înseamnă preluarea unor elemente din jocuri și integrarea lor în procesele de training și follow-up. Creierul nostru asimilează mult mai bine atunci când este implicat în activităţi care îi produc amuzament, interes şi competitivitate. Învățarea prin joc reflectă un alt trend în creștere în privința trainingului și Algorithmics urmează întocmai această tendință.La școala Algorithmics copiii învață să programeze într-un mediu creativ, “jucându-se” cu principii fundamentale din teoria programării, tehnologie și metodologie avansată. Sunt antrenați să își dezvolte abilități de creativitate aplicată, lucru în echipă, să plănuiască și să distribuie resurse, să își evalueze punctele forte sau să-și asume responsabilități într-un proiect. La finalul modulelor cei mici descoperă că își pot crea singuri jocuri, aplicații, site-uri sau obiecte 3D! O pasiune aparent pasivă se transformă în timp de calitate pentru ei și o garanție a calității resurselor și timpului pentru părinți. În ritmul alert în care avansează tehnologia azi, nu ar fi de mirare ca programarea sa devină în scurt timp o aptitudine la fel de mandatory (obligatorie) cum este acum cunoașterea limbii engleze.