O elevă față în față cu trei miniștri: Să nu mai tolerăm această lipsă de responsabilitate pentru educație/ Mă aștept la mai mult decât să facem comisii

”Noi până la urma urmei am dus semnăturile a peste 35.000 de români care semnaseră petiția și doreau bani de burse din bugetul de stat. Domnul secretar de stat Burduja, atunci când am pronunțat cuvântul 'bani', s-a ridicat și a plecat. Mă aștept în primul rând să nu mai tolerăm această lipsă de responsabilitate pentru educație și, în al doilea rând, să găsim mai mult decât să facem comisii de lucru pe care le facem mai mult ca să le facem, ci efectiv să alocăm bani acolo unde este necesar”, le-a spus Antonia Pup celor trei miniștri prezenți – Raluca Turcan, Monica Anisie și Violeta Alexandru.Vicepremierul Raluca Turcan i-a răspuns că au fost foarte multe plăți restante și că reforma pe educație se face pe termen lung.”Prioritățile Ministerului Educației au venit din foarte multe obligații restante, din nefericire, care au trebuit să foe primele pe listă, și apoi cd mai aveam de făcut. Însă, evident că, în momentul în care ca și Guvern îți propui să crești economia și să dezvolți sursele de venituri, în momentul în care se ajunge la dezbaterea pe buget, flexibilitatea ar putea fi una mult mai mare. Ca și coerență pentru un mandat pe termen lung, eu cred că aceasta trebuie să plece de la integrarea antepreșcolară până la flexibilizarea curiculelor, flexibilizarea modelelor de evaluare, compatibilizarea evaluării cu piața muncii, și după aceea evalutatorii trebuie să fie și ei de acord cu noul sistem de evaluare. E o muncă foarte temeinică, care presupune pur și simplu urmprirea unei viziuni pe care ți-o asumi să o îndeplinești în 4 ani de zile”, a spus Raluca Turcan.Ministrul Educației le-a spus elevilor că în curând vor avea burse finanțate direct din bugetul Educației.”Pentru că dacă vorbim despre bugetul Ministerului Educației, bugetul pentru anul acesta a fost construit pe multe constrângeri care au venit din trecut, dar asta nu înseamnă că nu ne preocupă în mod deosebit ceea ce se întâmplă cu elevii, cu studenții, cu profesorii. De aceea, aș ține să precizez că am fost prezentă la momentul pe care l-a invocat Antonia Pup și acolo am făcut o promisiune care se va materializa anul acesta. În cadrul Ministerului Educației există un proiect de hotărâre de guvern, proiect pe care l-am discutat și cu domnul ministru Cîțu, și prin acest proiect bursele elevilor vor fi finanțate în mod direct”, a spus Monica Anisie.Reamintim că, miercuri, în cadrul proiectului "România Educată", au fost lansate patru documente de politică publică elaborate de către experții Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Cele patru domenii acoperite în aceste documente sunt cariera didactică, managementul școlar, echitatea și educația timpurie.Citiți și: Klaus Iohannis: Lipsa unei educații de calitate devine o amenințare pentru dezvoltarea României/ Eforturile trebuie orientate cu precădere spre sectoarele neglijate în trecut, ca educația profesională