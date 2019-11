Fost jurnalist sportiv și masterand la Academia SRI, numit consilier la Educație/ Anisie: Aveam nevoie de câteva idei pe tema sportului în școli

”Bogdan Steriopol este un consilier în cadrul Ministerului Educației. De câteva luni de zile nu mai există în cadrul MEN un inspector pentru educație fizică și sport. Aveam nevoie de câteva idei pe tema aceasta, pentru că la audierile pe care le-am avut de dinainte de numire am fost întrebată despre părerea mea de a introduce ore de educație fizică și sport în planurile cadru, și am zis că atâta timp cât în MEN nu există o persoană care să cunoască domeniul respectiv, eu sunt profesor de limba și literatura romnă, am identificat o persoană care să și cunoască și domeniul, dar care să aibă și abilități de comunicare”, a spus Monica Anisie. Gazeta Sporturilor a ascris că Bogdan Steriopol, fost ziarist sportiv, fost impresar sportiv și masterand la Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" care aparține SRI, a fost numit consilier al ministrului Educației, pe probleme de sport.Bogdan Steriopol a făcut parte din PNL Sector 2 București, unde Monica Anisie este președintă, fiind unul dintre apropiații ei. De asemenea, fostul ziarist a fost implicat activ pe piața transferurilor pentru multe cluburi de Liga 1 și Liga 2.