Peste 500 de roboţi din 17 ţări participă, în weekend, la RoboChallenge

În cadrul concursului, cel mai mare în domeniu din Europa, se vor confrunta 158 de echipe compuse din 615 de participanţi din 17 ţări - Bulgaria, Columbia, Ecuador, Franţa, Grecia, Japonia, Letonia, Mexic, Peru, Polonia, Republica Moldova, România, Rusia, Spania, Thailanda, Turcia şi Regatel Unit. În acest an, participă în premieră echipe din Franţa, Grecia, Japonia şi Thailanda. Dintre cei 500 de roboţi antrenaţi să intre în competiţie, 300 sunt autonomi, capabili să execute acţiuni specifice, fără intervenţie umană şi control teleghidat, aceştia urmând să-şi testeze funcţiile în cadrul celor 14 probe de concurs.În acest an, "RoboChallege" vine cu o nouă probă: Nano Sumo. Mega Sumo, Mini Sumo, Micro Sumo şi Nano Sumo presupun confruntări 1 la 1 dintre doi roboţi. Scopul este eliminarea adversarului din ring prin împingere sau ridicare. Diferenţele între probe constau în dimensiunile şi greutatea roboţilor, dar şi dimensiunea şi materialul terenului pe care se desfăşoară lupta.O altă probă va fi cea de fotbal, în care roboţii trebuie să înscrie cât mai multe goluri în poarta adversă. Probele Line Follower şi Line Follower Enchanced se desfăşoară pe o suprafaţă albă pe care este trasat un circuit asemănător unuia de Formula 1, dar cu obstacole (o linie punctată, un pod pivotant şi o cărămidă).Robotul pleacă de la linia de start, parcurge traseul depăşind pe rând obstacolele şi se îndreaptă la stop (stop şi start sunt în acelaşi punct). Câştigător este declarat robotul cu cel mai scurt timp de parcurgere a traseului. La proba Labirintului doi roboţi intră simultan într-un labirint, iar primul care reuşeşte să iasă va câştiga înfruntarea. Labirintul este construit cu pereţi, are fundături şi roboţii se pot întâlni pe traseu.Proba de Roboţi umanoizi îşi propune să testeze robo-concurenţii în 3 etape: păstrarea echilibrului în urcarea scărilor, mersul pe diverse suprafeţe şi o probă la alegerea echipei, punctată pentru dificultate şi originalitate. Air Race - roboţii zburători trebuie să realizeze forma cifrei 8 în jurul a doi stâlpi ce se află la o distanţă de câţiva metri unul de celălalt, demonstrându-şi astfel viteza şi abilitatea de manevrabilitate în trei dimensiuni. Freestyle Showcase este secţiunea în care pot concura roboţii care nu se încadrează în nicio altă categorie.Proiectanţii vor prezenta unei comisii specializate modul de realizare a robotului, atât din punct de vedere electric, mecanic, cât şi al programării şi vor susţine o demonstraţie privind funcţiile acestuia.Conceptul RoboChallenge a luat naştere în anul 2000 în Marea Britanie, iar în România se înregistrează anul acesta 12 ediţii consecutive, organizate de către Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti.