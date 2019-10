VIDEO George are 11 și a făcut un „desen de geniu”. Un experiment social scoate la iveală o realitate necosmetizată a României / Cei care-i învață pe copii să viseze

Programul prin care profesorii vor să reducă abandonul școlar

Experimentul a fost realizat de Teach for Romania. În video copilul a împărtășit visul lui și povestea vieții de zi cu zi. Participanții au văzut inițial doar prima parte a fimului, cea în care povestește despre dorința de a deveni arhitect și pasiunea pentru desen.Întrebați cum cred că arată viața lui, toți participanții au proiectat o viață fericită, spunând că „provine dintr-un mediu propice” și că „în weekend-uri, merge cu familia la spectacole, expoziții”.Cea de-a doua parte a venit ca o surpriză pentru participanți: aceștia au văzut că viața de zi cu zi a copilului este în contrast cu părerile lor inițiale. Locuiește într-un cartier muncitoresc, își ajută mama la treburile casnice sau tatăl să repare mașini.Experimentul a arătat că profesorul poate fi cel care schimbă perspective și deschide orizontul copiilor. „Doamna profesoară m-a ajutat să visez și mi-a spus că daca vreau sa devin arhitect, pot deveni!” a spus George, elevul de 11 ani a cărui poveste a fost adusă în prim-plan. „Nu contează de unde vii, contează unde îți propui să ajungi, asta îmi spune doamna profesoară mereu”.„Acest demers ne arată că profesorul este un factor cheie în devenirea unui copil, în susținerea și încurajarea unui vis. Cum? Prin exemplul lui George, un elev de 11 ani, îndrumat până recent de un profesor din programul Teach for Romania, care chiar dacă a avut posibilități limitate, și-a descoperit pasiunea și țelul cu ajutorul unui profesor dedicat și implicat 100%”, a spus Iulia Pielmuș, CEO Teach for Romania.De șapte ani, Teach for Romania pregătește profesori, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a intra în învățământul de stat, mai ales acolo unde sunt copii din medii vulnerabile. ONG-ul a apărut ca răspuns la inechitatea educațională, oferind elevilor șansa la un viitor mai bun prin educație și prin modele. Profesorii din programul Teach for Romania, dincolo de predare, devin mentori pentru elevii lor.Organizația își propune să reducă numărul copiilor care nu ajung la școală. Realitatea necosmetizată arată că rata abandonului școlar în Romania a fost, în 2018, de 16,4%. În același timp, abandonul şcolar timpuriu a scăzut în mod constant în UE, de la 17,0% în 2002, la 10,6% în 2018.Trebuie să iubești copiii și să știi să găsești soluții pentru nevoile lor, asta cred două profesoare, Mihaela Bucșa de la Școala din Crizbav, Județul Brașov, și Mihaela Purcaru – de la Școala Hristov Botev din București, ambele aflate din programul Teach for Romania. Nu e ușor să lucrezi cu copiii din zonele mai puțin favorizate, ei nu au nevoie numai de o lecție de matematică sau de fizică, spun profesoarele.Mihaela Bucșa este din Brașov și are o experiență de 20 de ani de lucru în organizații internaționale. De un an și jumătate a ales să meargă la școală să le predea elevilor fizica, materie care i-a plăcut foarte mult în școală, dar pe care nu a avut ocazia să o predea vreodată. La Școala din Crizbav, județul Brașov, sunt multe probleme, dar Mihaela vrea să-i ajute pe copii să găsească soluții pentru problemele lor. Întotdeauna în lucrul cu copiii îi implică și pe părinți. Școala nu înseamnă numai orele de predare, ci și multe ore petrecute cu elevii și părinții lor în afara școlii. Mulți dintre copii au venit la școală după multă muncă de lămurire a părinților să-i lase la școală.”Am copii care la 14 ani sunt la muncă. Am copii care la 12 ani sunt pe șantier. Mă sună părinții și îmi spun ”îl iau cu mine la pădure că dacă mă duc numai eu, un singur, iarna asta o să murim de foame”. La Crizbav șefa de promoție de anul trecut a intrat la școală profesională, dar nu a îndrăznit să aleagă un liceu, cu toate că putea intra oriunde”, spune Mihaela.Cel mai important lucru este să stai de vorbă cu copiii că ei îți spun ce nevoi au. ”Cu elevii mei încerc să-i motivez să rezolve problemele lor, pe ei și familiile lor. Acum sunt dirigintă la clasa a VIII-a și am vrut să iau această clasă pentru că știam că sunt probleme”, arată Mihaela.Rezultatele școlii au fost mulțumitoare în anul școlar care a trecut. ”Avem 20 de copii care au reușit să continue școala din cei 30 de absolvenți de clasa a VIII-a câți au absolvit în vară. 19 au mers la școli profesionale, iar unul a mers la liceu”, a mai spus Mihaela.O altă profesoară care a intrat în programul Teach for Romania este Mihaela Purcaru, de la Școala Gimnazială ”Hristo Botev” din Capitală, care spune că prin intrarea în profesorat și-a descoperit vocația.”Aveam o susținere din partea organizației, în momentul în care am intrat în sistem am intrat cu gândul că dacă nu mă descurc are cine să mă ajute, ceea ce înseamnă foarte mult. Dar motivația mea a fost că învățământul mie mi-a dat șanse reale pentru a-mi face bucurie. Clar m-a ajutat foarte mult să-mi depășesc condiția. Și m-am simțit cumva responsabilă să întorc ceea ce am primit”, a spus Mihaela Purcari.Cu toate că școala e situată în apropierea Gării de Nord, abandonul școlar este unul ridicat. Profesoara însă spune că, dacă discuți cu părinții, atunci poți să-i aduci pe copii la școală.”În clasa mea sunt 6 copii care au venit după ce am început pregătitoarea. Când vine un copil și începe să-i placă, el merge apoi și spune și fraților și verișorilor. Avem 26 de copii pe care am reușit să-i înscriem la școală”, mai spune profesoara.Fundația Teach for Romania a format în ultimii 6 ani 230 de profesori și învățători. Alți 135 de profesori sunt începând cu acest an școlar în 11 școli. Până acum programul a ajuns la 10.000 de copii.