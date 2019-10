Mere stricate și cornuri fără valabilitate în școlile din Teleorman

”Săptămâna trecută am mers la patru școli din Alexandria și am văzut toate lucruile astea. Cornurile când le desfaci se fărâmiță, iaurtul e apă de ploaie, iar merele sunt stricate. Am vorbit la Direcția de Sănătate Publică, la Inspectoratul Școlar, dar cei care trebuie să refuze marfa neconformă sunt cei de la școală. După ce am intervenit a apărut termenul de valabilitate la cornuri”, a spus Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți.Inspectoratul Școlar din Teleorman cunoaște situația și le-a transmis școlilor să nu mai primească marfa expirată și să o verifice înainte de a o da elevilor.Programul ”Cornu și Laptele” și cel prin care elevii primesc fructe este finanțat prin Consiliul Județean. Luni, marți și miercuri elevii primesc un corn și un iaurt, iar joi și vineri câte un măr. Potrivit Realitatea de Teleorman pentru 2019,Cinci companii au câștigat contractul pentru livrarea produselor aferente programului „Cornul și Laptele” în Teleorman. Mai multe detalii