Iohannis acuză PSD că face experimente în educație: Ordinul care trimite la profesională elevii cu note sub 5 la Evaluare este „un demers mai degrabă segregaționist”

„Măsura, luată din nou pe genunchi, ignoră faptul că evaluarea națională nu este un test de aptitudini și nu reflectă nici competențele specifice fiecărui copil, nici preferințele individuale pentru o carieră ulterioară. În loc să crească atractivitatea și calitatea învățământului profesional, acest Guvern, care suferă de reformită cronică, încearcă să ascundă sub preș problema promovării slabe la examenele naționale. Măsura forțează elevii să meargă, fără o minimă orientare și consiliere, într-o direcție care nu are poate nicio legătură cu ceea ce știu și le place. Efectul va fi amplificarea abandonului școlar, nicidecum creșterea calității procesului educațional”, spune șeful staului, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.„Ca și în alte cazuri, această guvernare folosește dubla măsură: profesorii care au luat sub 5 la examenul de titularizare pot preda în continuare, însă elevii care au luat sub 5 nu au drept de acces la ruta care li se potrivește.”, adaugă președintele.Iohannis susține că prin decizia luată de Ministerul Educației se prepetuează ideea că „la profesional” merg cei mai nepregătiți și că această rută educațională este mai degrabă o penalizare, decât o șansă de împlinire.„Învățământul profesional trebuie să fie unul în care se construiesc cariere și destine, nu unul în care se ascunde eșecul unui sistem de învățământ ce nu oferă șanse egale tuturor”, mai spune Iohannis.