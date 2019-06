Liviu Pop propune schimbarea evaluării elevilor la clasele primare: calificativele să fie înlocuite cu note de la 1 la 10

Secțiune susținută de MedLife

Senatorul Liviu Pop, fost ministru al Educației, propune ca elevii de clasele a treia și a patra să nu mai primească calificative, așa cum prevede actuala versiune a legii educației naționale, ci note de la 1 la 10. Liviu Pop spune că a depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților un proiect de de modificare a articolului 71 din Legea educației nationale nr. 1/2011, Camera Deputaților fiind prima cameră sesizată.În propunerea lui Pop se arată că elevii claselor a III-a și a IV-a vor primi note de la 1 la 10, iar cei de la gimnaziu ar putea fi evaluați fie prin note, fie prin punctaje.Alineatul (3) al articolului 71 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 va avea următorul cuprins: „(3) Rezultatele evaluării se exprimă, după cum urmează: a) la nivelul ciclului de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a) prin nivelul atins, referitor la gradul de însușire a competențelor; b) la nivelul claselor a III-a și a IV-a prin note de la 1 la 10; c) la nivelul ciclului secundar şi în învăţământul terţiar nonuniversitar, prin note de la 1 la 10 sau prin punctaje, în mod similar testelor internaţionale.""Inițiativa nu este a mea, ci a unui grup de învățători cu experiență în învățământ de peste 30 de ani, inspectori de specialitate, directori de grădiniță care mi-au înaintat această propunere pe care am preluat-o și alături de o parte din colegii mei, senatorii PSD, am depus-o săptămâna aceasta în parlament", a declarat Liviu Pop pentru Hotnews.Fostul ministru spune că propunerea de modificare a legii a fost depusă la Camera Deputaților, fiind prima cameră sesizată. "Evident că dezbaterile pot duce către o soluție adaptată dacă unii consideră că cel puțin pentru clasa pregătitoare, clasa întâi și clasa a doua nu este suficient de clar expus în textul de lege ceea ce trebuie să facă învățătorii. Sunt propuneri plecate de la cei care folosesc astăzi legea edcuației naționale, în special învățătorii, după 8 ani de zile de la adoptarea legii educației și de la introducerea calificativelor în sistemul de învățământ preunivesitar", a mai spus Liviu Pop.Înainte de adoptatea actualei legi a educației, în 2011, la clasele primare evaluarea elevilor se făcea prin note de la 1 la 10.