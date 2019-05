Evaluarea națională la clasa a II-a: Elevii susțin testul la citire

Secțiune susținută de MedLife

Consultă modele de subiecte pentru Evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Evaluarea Națională la clasa a II-a continuă miercuri cu testele de citire la limba română și limba maternă. Timp de 30 de minute elevii vor trebui să demonsteze că știu să citească. După citire, elevii de clasa a II-a vor susține testul la matematică, care este programat în data de 9 mai.Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.Calendar Evaluare Națională 2019 clasa a II-a7 mai 2019: Limba română - Scris7 mai 2019: Limba maternă - Scris8 mai 2019: Limba română - Citit8 mai 2019: Limba maternă - Citit9 mai 2019: Matematica10 mai 2019: Limba română pentru minoritățile naționale - Scris-CititSăptămâna viitoare, elevii de clasa a IV-a or susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (finalul clasei a IV-a) după cum urmează: limba română (14 mai), matematică (15 mai) și limba maternă (16 mai).Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale acumulate în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 22 mai (limbă și comunicare) și 23 mai (matematică și științele naturii).Calendar Evaluarea Națională 2019 la finalul clasei a IV-a14 mai 2019: Limba română15 mai 2019: Matematică 16 mai 2019: Limba maternăCalendar Evaluarea Națională 2019 la finalul clasei a VI-a22 mai 2019: Limba și comunicare23 mai 2019: Matematică și Științe ale NaturiiElevii vor susține evaluările în sălile în care ăși desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Sălile vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea influenţa desfășurarea probelor. Durata alocată rezolvării este de 30 de minute pentru fiecare test administrat elevilor de clasa a II-a, respectiv de 60 de minute pentru elevii claselor a IV-a și a VI-a. Testele vor fi evaluate de către cadrele didactice din unitățile de învățământ în care acestea se desfășoară, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!