Cele trei competențe pe care copiii trebuie să le dobândească în școală pentru a avea succes în viață. Interviu cu Tibor Navracsics, comisarul european pentru Educație

Educația, spune el, este unul dintre subiectele provocatoare și toată lumea discută despre viitorul și despre prioritățile acesteia.Tibor Navracsics adaugă că au fost identificate trei tipuri de competențe care obligatoriu ar trebui dobândite în școală:Nu sunt în măsură să dau sfaturi în privința frecvenței schimbării legii educației. Dar cred că întrebarea dvs se referă la faptul România trece acum printr-o perioadă de reformă în educație și vom vedea care vor fi rezultatele. Trebuie să adaug că aproape toate statele din Uniunea Europeană vor să facă reformă în educație. Educația este unul dintre subiectele provocatoare și toată lumea discută despre viitorul educației și despre prioritățile educației. Noi am identificat trei tipuri competențe care sunt foarte utile dacă sunt învățate în școlile europene: primul este competența digitală, al doilea este competența antreprenorială care nu înseamnă numai afaceri, ci acele competențe care conduc spre o viață autonomă, iar cel de-al treilea tip de competență este cea socială, adică să-i învățăm pe elevi cum să-și exprime ideile, cum să-și articuleze ideile, cum să-și susțină ideile în mod pașnic într-o comunitate, cum să atingă consensul într-o echipă. Dar ceea ce e important este educația aptitudinilor practice, pentru că din experiența noastră există un decalaj între curricula națională și cererea de pe piața muncii. Am vrea să îmbunătățim situația și dăm posibilitatea tinerilor să-și găsească un loc de muncă bun.Avem nevoie de mai multă flexibilitate în educație, pentru că piața muncii se schimbă foarte repede. Acum avem competențe și aptitudini care în mod tradițional sunt foarte importante, dar în viitor nu vor mai conta. Pe de altă parte, nici nu știm cum vor arăta viitoarele joburi. De aceea, avem nevoie de o educație flexibilă și trebuie să folosim toate platformele pentru educație, ceea ce înseamnă că nu numai pe cele din educația formală, dar și pe cele din educația nonformală, adică activitățile extracuriculare, sportul, cultura.Pentru mine o reformă în educație reprezintă o investiție care nu aduce rezultate imediat. Când investești în educație vei vedea rezultatele în 4, 5, 10 ani. Deci autoritățile trebuie să aibă răbdare pentru obținerea rezultatelor. De aceea, avem nevoie de o educație flexibilă. O finanțare bună este inevitabilă pentru o educație bună. Cred că trebuie să dureze cel puțin 5 ani ca să vezi rezultatele reformei și care sunt direcțiile viitoare ale educației.Educația timpurie este foarte importantă din punctul de vedere al viitoarei cariere a copilului. Datele statistice arată că poți să multiplici șansele copiilor care merg la grădiniță și de aceea recomandăm țărilor europene să introducă cel puțin un an de grădiniță obligatorie.Singura soluție este educația digitală. Astfel, vei avea o tabletă care va fi mult mai ușoară decât toate acele cărți. În prezent, suntem însă departe de educația digitală. În cele mai dezvoltate țări avem numai 25% dintre școli complet digitalizate. De aceea, am adoptat planul de digitalizare a educației, astfel încât țările să primească mai mulți bani pentru infrastructura digitală. Suntem la început acum în privința revoluției digitale din școli. O problemă pe care o întâmpinăm este pregătirea profesorilor. Trebuie să asigurăm traininguri de pregătire pentru profesori și să le facem mult mai atractive pentru ei, astfel încât ei să participe în număr mare la aceste cursuri care să le updateze cunoștințele. Pe de altă parte, este vorba și de infrastrutură, de internet de mare viteză, de echipamente moderne.Profesorii sunt probabil cei mai importanți actori din societate dacă ne gândim în mod serios la viitorul societății, pentru că profesorii îi pot învăța pe elevi toate competențele relevante, ei trasează viitorul copiilor noștri. De aceea, trebuie respectați și de aceea trebuie să creăm un mediu în care ei să se simtă respectați.Eu recomand cel puțin o oră de sport pe zi. Cred că nu este prea mult ca să ai o oră de activitate fizică, fie joci fotbal sau alte sporturi de echipă, sau pur și simplu să faci altceva. Nu pot să dau sfaturi Ministerului Educației din România, dar sunt câteva exemple de bună practică. De exemplu, sistemul britanic este faimos pentru activitățile în aer liber de după amiază, sau în Ungaria unde avem o oră de sport în fiecare zi. Există această tendință de creștere a orelor de sport în toată Europa. Așa că și România se poate alătura acestei tendințe.Problema ar putea fi că sistemul de educație românesc este de bună calitate, dar nu este suficient de accesibil. Asta înseamnă că sunt elevi talentați care vin din medii economice bune, dar pe de altă parte sistemul de incluziune al sistemului de educație din România nu este destul de puternic. Și statisticile tocmai acest lucru îl sugerează, că asta este una din cele mai importante ale educației din România. Nu este destul de accesibilă și de incluzivă. Deci elevii care vin din zone rurale sau mai puțin dezvoltate nu au acces la educație.Să finanțezi mai mult acele școli care funcționează în mediul rural, în sate izolate sau la munte.Nimeni nu stie cum va fi viitorul. Dar putem proiecta mai multă flexibiliattae în educație pentru că nu știm vor arăta noile joburi. Acum avem niște joburi tradiționale, dar studiile arată că viitoarele joburi vor fi mult mai flexibile, nu vor fi atât de statice așa cum suntem obișnuiți acum. Nimeni nu stie cum va fi viitorul. Dar putem proiecta mai multă flexibiliattae în educație pentru că nu știm vor arăta noile joburi. Acum avem niște joburi tradiționale, dar studiile arată că viitoarele joburi vor fi mult mai flexibile, nu vor fi atât de statice așa cum suntem obișnuiți acum. Iar prin educație trebuie să-i pregătim pe copii pentru această piață a muncii fluidă. Trebuie să finanțăm partea de învățare pe tot parcursul vieții, astfel încât educația să facă parte din viața noastră de zi cu zi.