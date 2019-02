Ministerul Educaţiei intervine în scandalul "regulii mediei de 8” de la Braşov - inspectoratele şcolare vor verifica toate regulamentele şcolilor

Secţiune susţinută de MedLife

Secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar Florian Lixandru intervine în scandalul regulamentelor şcolare de la Braşov prin care elevii care nu obţin cel puţin media 8.50 sunt transferaţi la alte şcoli şi spune că ceea ce se întâmplă acolo este abuziv. El a anunțat că toate inspectoratele şcolare din România vor verifica regulamentele şcolilor.

"Toate inspectoratele şcolare din România vor verifica toate regulamentele şcolilor şi acolo unde se încalcă legea vor trebui să le rectifice. Marţi, trimitem o adresă tuturor inspectoratelor şi le cerem acest lucru. Ceea ce se întâmplă la liceele de la Braşov este abuziv după părerea mea. La fel, cum şi în alte licee există interdictiţia ca în vacanţa intersemestrială nu te poţi transfera la o altă şcoală", a declarat Florian Lixandru pentru HotNews.ro.Adresa către inspectoratele şcolare le va pune acestora în vedere ca regulamentele şcolare de la toate şcolile să respecte legea educaţiei naţionale, dar şi regulamentul - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar."Noi am cerut un punct de vedere de la departamentul juridic, pe care îl vom trimite inspectoratelor. Cele trei regulamente de la liceele de la Braşov contravin legii educaţiei, care arată că sistemul de educaţie are caracter deschis. În plus, legea 272 din 2004 are un articol care arată că elevul are dreptul de a fi tratat cu respect. Drept urmare, niciunul dintre cele trei regulamente nu pot să vină în contradicţie cu legea educaţiei naţionale, aşa cum se întâmplă acum", mai spune Lixandru.Secretarul de stat arată că stabilirea unei medii minime la anumite discipline este, de fapt, o încălcare a dreptului la educaţie."Stabilirea unei medii minime în regulamentul propriu apare ca un element de coerciţie şi condiţionare şi încalcă dreptul fiecărui elev la educaţie, aşa cum arată şi regulamentul naţional de funcţionare al şcolii. Solicităm şcolilor ca toate regulamentele să respecte legea educaţiei", a adăugat secretarul de stat.Intervenţia Ministerului Educaţiei vine după ce atât directorul Colegiului "Andrei Şaguna" din Braşov, cât şi asociaţia de părinți a liceului au precizat că regulamentul şcolar potrivit căruia elevii cu medii sub 8.50 sunt nevoiți să se transfere la alte școli a fost susținut de toată lumea, fiind consultați atât elevii, cât și profesorii și părinții.