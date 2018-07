Școală de vară în cercetarea în inteligență artificială, la Cluj. Doina Precup, directorul DeepMind Montreal: În școală, importante sunt ideile interesante din matematică, rezolvarea de probleme stil puzzle, pentru că astea dezvoltă gândirea

Cercetători români de la universități din străinătate, specializați în inteligență artificială, desfășoară la Cluj-Napoca prima ediție a unei școli de vară dedicată acestui domeniu. Printre organizatori este și Doina Precup, profesor la Universitatea McGill din Canada și director al DeepMind Montreal, divizia de inteligență artificială a Google. “Școala românească este foarte tare în matematică”, a declarat pentru HotNews.ro Doina Precup, făcând referire la absolvenții de universitate în acest domeniu. În ce privește matematica de liceu, directorul DeepMind Montreal spune că “important este să se pună accent pe ideile interesante din matematică, deci pe logică, pe rezolvarea de probleme stil puzzle, pentru că astea dezvoltă gândirea”.

Transylvanian Machine Learning Summer School (), o școală de vară pentru sprijinirea cercetării în inteligență artificială în Europa de Est, se desfășoară în perioada 16-22 iulie la Cluj-Napoca. TMLSS este organizată de cercetători care provin din Europa de Est sau care lucrează în Europa de Est: Doina Precup, Luigi Malagò, Răzvan Florian, Răzvan Pașcanu şi Viorica Pătrăucean. Prima ediție se desfășoară cu sprijinul Institutul Român de Ştiință şi Tehnologie şi al Universității Babeş-Bolyai.Contactată de HotNews.ro, Doina Precup, profesor la Universitatea McGill din Canada și director al DeepMind Montreal, a declarat că, din 800 de aplicanți, au trecut de procesul de selecție 100 de studenți care participă la cursurile de inteligență artificială. “Școala românească este foarte tare în matematică”, la nivel universitar, susține Precup.În ceea ce privește nivelul de înțelegere a matematicii în rândul liceenilor, cercetătoarea de la McGill spune că “”.Mamă a trei copii, Doina Precup spune că “”.Cercetător specializat în inteligență artificială, aceasta a povestit pentru HotNews.ro: “eu am crescut în Cluj, am făcut Liceul de informatică aici și apoi Facultatea de calculatoare la Politehnica din Cluj-Napoca și, să vă spun drept, mi-a plăcut încă din facultate ideea de inteligență artificială”.A plecat în 1995 cu o bursă Fulbright, a urmat doctoratul în Statele Unite, apoi s-a mutat în Canada. “”, a explicat Doina Precup. De altfel, aceasta este și una dintre marile diferențe de organizare a cercetării între România și Canada: la noi, activitatea de predare are o pondere atât de mare în universități, încât nu permite activități de cercetare de vârf.Liderul DeepMind Montreal nu a comentat(Google), pentru abuz de poziție dominantă în folosirea sistemului Android.Inteligența artificială a înregistrat progrese importante în ultimii ani, însă acestea au apărut în special în câteva centre din Statele Unite, Canada şi Europa de Vest. “Având în vedere potențialul său ridicat de a produce un impact major în economie și societate, este crucial ca accesul la cunoștințele din domeniu să devină cât mai larg”, se arată în comunicatul în care Institutul Român de Ştiință şi Tehnologie anunță organizarea școlii de vară.Profesori sunt 19 specialişti din Europa de Est şi de la Universitatea Wrocław, Politehnica Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Român de Ştiință şi Tehnologie, Universitatea McGill, Universitatea din New York, Carnegie Mellon, Universitatea din California - Los Angeles, Google şi DeepMind.