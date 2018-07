​Definitivat 2018 A început examenul de definitivare în învățământ

​Aproape 9.000 de profesori s-au înscris la examenul de definitivat, care a început la ora 10:00 și durează 4 ore. În urma acestui examen, profesorii care îl promovează primesc dreptul de practică în învăţământ. Cei mai mulți candidați s-au înscris la învăţământul preşcolar, la învăţământul primar și la educaţie fizică. Subiectele de la examenul de definitivat vor fi publicate de Ministerul Educației în jurul orei 16:00.





După definitivat, evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I. Spre deosebire de examenul de definitivat, titularizarea înseamnă angajarea pe perioadă nedeterminată într-o școală.



Dintre cei 9.475 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă 8.920 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele 2 inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective. Comparativ cu sesiunea de anul trecut, organizată în luna aprilie, se constată un plus de peste 2.500 de candidați înscriși, se mai arată în comunicat.



Subiectele, precum şi baremele de evaluare sunt concepute de Centrul Național de Evaluare şi Examinare şi vor fi afișate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00) și la avizierele centrelor de examen.



Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional, la nivelul inspectoratelor școlare din județele Alba, Bihor, Brașov, Iași, Prahova și din Municipiul București.



Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.



Primele rezultate vor fi afişate în data de 24 iulie, la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, în zilele de 24 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14:00. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 27 iulie 2018.