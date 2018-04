Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2018: Lotul României a obținut două medalii de aur și o medalie de argint. Vezi subiectele de la olimpiadă

Descarcă de mai jos subiectele de la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2018:

Lotul României a fost condus de, profesor la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, şi de, studentă la Princeton University, de trei ori medaliată la această competiție.

Alexandra Timofte - elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti. Anterior, a obținut medalie de argint la edițiile din 2016 și 2017 ale acestei competiții

Lenca Iarina Cuturela - elevă în clasa a XI-a la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti. Medaliată cu argint la edițiile din 2016 și 2017 ale acestei competiții

Amina Abu Shanab - elevă în clasa a IX-a la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti

Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2018 (), aflată la a VII-a ediție, s-a desfășurat la Florența, în perioada 9-15 aprilie.Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete este un concurs internațional similar ca structură cu Olimpiada Internaţională de Matematică: are două probe scrise, susţinute în două zile consecutive, explică Ministerul Educației, într-un comunicat remis HotNews.ro.Conform regulamentului, o echipă este compusă din patru eleve cu vârste sub 20 de ani. EGMO este, în același timp, singura olimpiadă internațională în științe care se adresează exclusiv elevelor de liceu.Pe termen lung, EGMO are ca obiectiv creșterea numărului de fete în echipele participante la Olimpiada Internațională de Matematică. De asemenea, concursul promovează tinerele cercetătoare și sprijină schimbul social, cultural și interdisciplinar între adolescentele din țările participante, precizează Ministerul. România a găzduit ediția din anul 2016.