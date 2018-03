Presedintele Consiliului National al Rectorilor: 5.000 de studenti straini inmatriculati anual in Romania; mult sub potentialul universitatilor romanesti

Presedinte Consiliului National al Rectorilor (CNR), Sorin Cimpeanu, a afirmat miercuri ca 5.000 de studenti straini sunt inmatriculati anual in Romania, cifra situata mult sub potentialul universitatilor romanesti, a caror expertiza este extrem de bine apreciata la nivel international, scrie Agerpres.





Cimpeanu, care a participat miercuri seara la Palatul Elisabeta la ceremonia de acordare a Inaltului Patronaj al Custodelui Coroanei Romane, Margareta, unor institutii si proiecte cu caracter anual, a mentionat ca anual 5.000 de tineri romani se inmatriculeaza in universitati din strainatate, alti 5.000 de studenti straini inscriindu-se la institutii de invatamant superior din Romania.





"Eu personal, din pozitia de presedinte Consiliului National al Rectorilor, dar si din aceea internationala de presedinte al celei mai mari organizatii mondiale academice, este vorba de Agentia Universitara a Francofoniei, unde sunt universitati din 111 tari, apreciez ca acesti 5.000 de studenti straini inmatriculati anual in Romania sunt mult sub potentialul universitatilor romanesti. Este un lucru foarte important pentru a valorifica expertiza pe care o avem in domeniul invatamantului superior, expertiza care, va spun, daca imi acordati prezumtia de onestitate, este extrem de bine apreciata la nivel international. Este poate, si asta o spun cu tristete, apreciata mult mai profund decat este in Romania", a spus Cimpeanu.





Sorin Cimpeanu a facut parte din delegatia care l-a insotit pe principele Radu in recentele vizite din Emiratele Arabe Unite si Maroc pentru promovarea invatamantului superior romanesc in tarile Golfului.