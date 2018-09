Aproape 30 de români candidează la alegerile locale din Belgia pentru posturi de consilieri locali

"Am cunoscut câțiva dintre candidați și m-am bucurat enorm să văd oameni motivați de șansa de a face ceva pentru comunitatea română, mai degrabă decât de bani sau faimă", a menționat Banach.





RomBel (Români în Belgia) reprezintă cea mai largă comunitate virtuală a românilor din Belgia, înfiinţată în anul 2002, având peste 10.000 de membri.