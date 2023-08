DEFENSE Miercuri, 02 August 2023, 19:50

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că România şi Portugalia au predat Italiei conducerea misiunii de Poliţie Aeriană sub comandă NATO în țările baltice.

F-16 romanesc in actiune Foto: Fortele Aeriene Romane

Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri de MApN și citat de News.ro, România şi Portugalia au predat Italiei, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Baza Aeriană din Šiauliai, Lituania, conducerea celei de-a 63-a rotaţii a misiunii de apărare a integrităţii spaţiului aerian al țările baltice, desfăşurată sub comandă NATO.

Cele două naţiuni aliate au lucrat împreună, timp de patru luni, din aprilie până în iulie, detaşamentul român asigurând misiunea de Poliţie Aeriană Întărită, iar detaşamentul portughez misiunea de Poliţie Aeriană.

În cadrul ceremoniei de predare-primire (Hand over – Take over), comandorul Cosmin Vlad, comandantul detaşamentului românesc „Carpathian Vipers”, şi maiorul Tomás Virgílio, comandantul detaşamentului portughez, au predat, în mod simbolic, aliaţilor italieni Cheia Spaţiului Aerian Baltic, cheia reprezentând un simbol şi o garanţie a angajamentului NATO de a asigura protecţia şi integritatea statelor membre în faţa oricărei posibile ameninţări aeriene.

La ceremonie au participat comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, reprezentanţi ai Ambasadei României la Vilnius, ai Comandamentului Aerian Aliat (AIRCOM) şi ai Italiei, Lituaniei şi Portugaliei.

Detaşamentul Carpathian Vipers, compus din patru aeronave de luptă F-16 multirol şi 100 de militari, a fost dislocat în perioada aprilie-iulie în Baza Aeriană Šiauliai, Lituania, şi a executat misiuni de Poliţie Aeriană Întărită sub comandă NATO, alături de Forţele Aeriene Portugheze, în cadrul celei de a 62-a rotaţii a misiunii de apărare a integrităţii spaţiului aerian al Ţărilor Baltice.

Potrivit MApN, prima misiune reală de interceptare executată a fost în prima săptămână de la preluarea responsabilităţilor de la partenerii francezi. Până la finalul misiunii, aeronavele F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost alertate de Centrul de operaţii aeriene NATO din Uedem, Germania, de peste 25 de ori, rezultând aproximativ 50 de ieşiri ale avioanelor.

Pentru Forţele Aeriene Române aceasta a fost a doua dislocare în Lituania, prima misiune de Poliţie Aeriană fiind executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detaşament format din 67 de militari şi 4 MiG -21 LanceR de la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.