Un apropiat al lui Merkel cere Franței să își plaseze arsenalul nuclear sub comandamentul UE sau NATO

Germania, unde opinia publică este profund împotriva nuclearului și unde subiectul este în mare parte tabu, „trebuie să aibă în vedere o cooperare cu Franța în ceea ce privește armele nucleare", a declarat vicepreședintele grupului parlamentar al Uniunii Democrat-Creștine (CDU), Johann Wadephul, în acest interviu pentru cotidianul berlinez Tagesspiegel.Țara "trebuie să fie pregătită să participe la forța de disuasiune nucleară cu propriile capacități și mijloace", a continuat el.În contrapartidă, "Franța trebuie să fie pregătită să o plaseze sub comandament comun al Uniunii Europene sau al NATO", a estimat el."Președintele Emmanuel Macron ne-a cerut în mai multe rânduri să îndrăznim mai mult pentru Europa. Ar putea arăta acum că și el este pregătit pentru asta. Va dura, dar dezbaterea trebuie să înceapă acum", a spus el.Germania cooperează deja cu Statele Unite în acest domeniu. Avioane germane au capacitatea de a transporta bombe nucleare americane, aflate pe teritoriul german.ONG-ul Greenpeace a reacționat imediat. "Apelul lui Wadephul pentru o disuasiune nucleară germană vrea să spună: faceți din nou posibil un masacru (comis) de Germania", a declarat un purtător de cuvânt, Christoph von Lieven.Macron a pledat anul trecut pentru o mai mare autonomie a europenilor în materie de apărare, mergând până la a declara NATO "în moarte cerebrală".O frază foarte prost primită în Germania, țară tradițional atlantistă și pacifistă după al Doilea Război Mondial. Și în special sub cancelarul Angela Merkel.Franța se plânge în mod regulat de timiditatea angajamentului militar al Germaniei în zone comune de interes, precum Sahelul.Criticile franceze față de Germania stârnesc însă o nemulțumire în creștere la Berlin.Un semnal: cotidianul conservator Die Welt a publicat duminică un editorial dur la adresa lui Emmanuel Macron și a viziunii sale asupra apărării.Potrivit sursei citate, acesta urmărește aceleași obiective ca generalul De Gaulle, "plasarea continentului sub dominația franceză"."Parisul este partenerul nostru cel mai apropiat, Washingtonul cel mai important", concluziona Die Welt.