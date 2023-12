CULTURA Joi, 28 Decembrie 2023, 07:56

În 2023, scriitorul Milan Kundera, mercenarul rus Evgheni Prigojin, politicianul italian Silvio Berlusconi, cântăreaţa Tina Turner şi actorul Matthew Perry, Chandler din serialul american “Friends”, au murit, scrie news.ro

Tina Turner (2000) Foto: Wattie Cheung / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

IANUARIE

- 07: Russell Banks, 82 de ani, romancier american care a scris despre clasele muncitoare.

- 10: Jeff Beck, 78 de ani, chitarist britanic legendar care şi-a început cariera alături de Yardbirds.

- 10: George Pell, 81 de ani, cardinal australian şi fost secretar economic al Vaticanului, condamnat pentru viol şi agresiune sexuală asupra minorilor înainte de a fi exonerat.

- 12: Lisa Marie Presley, 54 de ani, cântăreaţă şi fiică a lui Elvis Presley.

- 16: Gina Lollobrigida, 95 de ani, actriţă italiană şi eroină din "Fanfan la Tulipe" şi "Notre Dame de Paris".

- 17: Lucile Randon, 118 ani, sora André, cea mai bătrână fiinţă umană, a murit în somn.

- 18: David Crosby, 81 de ani, interpret şi compozitor american.

FEBRUARIE

- 03: Paco Rabanne, 88 de ani, marele designer spaniol celebru pentru rochiile sale metalice.

- 05: Pervez Musharraf, 79 de ani, ultimul conducător militar al Pakistanului (1999-2008), un aliat-cheie al Washingtonului împotriva Al-Qaida.

- 08: Burt Bacharach, 94 de ani, compozitor american.

- 10: Carlos Saura, 91 de ani, regizor spaniol al filmului "Cria Cuervos".

- 15: Raquel Welch, 82 de ani, actriţă şi sex-simbol de la Hollywood.

MARTIE

- 03: Kenzaburo Oe, 88 ani, scriitor japonez laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1994).

- 12: Dick Fosbury, 76 de ani, sportiv american, inventator al unei tehnicii de sărituri care i-a adus aurul olimpic în 1968.

- 21: Claude Lorius, 91 de ani, glaciolog care a fost unul dintre primii care a evidenţiat rolul CO2 în încălzirea globală.

- 28: Ryuichi Sakamoto, 71 de ani, compozitor japonez, pionier al muzicii electronice şi activist pentru protecţia mediului.

APRILIE

- 13: Mary Quant, 93 de ani, creatoare de modă din anii 1960, care a popularizat fusta mini.

- 16: Ahmad Jamal, pianist american şi legendă a jazz-ului cu aproximativ 80 de albume.

- 19: Moonbin, 25 de ani, vedetă sud-coreeană a grupului K-pop Astro.

- 25: Harry Belanfonte, 96 de ani, superstar american al cântecului şi filmului, luptător pentru drepturile omului în Statele Unite şi în străinătate.

MAI

- 18: Helmut Berger, 78 de ani, actor austriac fetiş al lui Luchino Visconti - "The Damned", 1969 şi "Ludwig", 1972.

- 19: Martin Amis, 73 de ani, scriitor britanic autor al romanului "La zone d'intéret"(2014).

- 24: Tina Turner, 83 de ani, "Queen of Rock'n'Roll" cu 8 premii Grammy.

IUNIE

- 02: Kaija Saariaho, 70 de ani, compozitor finlandez.

- 05: Astrud Gilberto, 83 de ani, cântăreaţă braziliană de bossa nova, prima interpretă a piesei "The girl from Ipanema".

- 06: Françoise Gilot, 101 ani, pictoriţă, fostă muză şi parteneră a lui Picasso, mama a doi dintre copiii acestuia.

- 12: Silvio Berlusconi, 86 de ani, fost magnat mass-media şi preşedinte al Consiliului italian de trei ori în nouă ani.

- 13: Cormac McCarthy, 89 de ani, autor american al cărţii "The Road" (2006).

- 15: Glenda Jackson, 87 de ani, actriţă britanică, deţinătoare a două premii Oscar, care a devenit deputat laburist (1992-2015) şi fost ministru al lui Tony Blair (1997-1999).

IULIE

- 01: Victoria Amelina, 37 de ani, scriitoare ucraineană, rănită mortal într-un atac rusesc.

- 11: Milan Kundera, 94 de ani, scriitor franco-ceh, autorul cărţii "Insuportabila uşurătate a fiinţei".

- 16: Jane Birkin, 76 de ani, cântăreaţă şi actriţă britanică.

- 21: Tony Bennett, 96 de ani, ultimul mare cântăreţ de muzică populară american.

- 26: Sinead O'Connor, 56 de ani, cântăreaţă irlandeză iconoclastă, interpretă a piesei "Nothing compares to you" şi militantă împotriva abuzurilor sexuale din Biserică.

AUGUST

- 07: William Friedkin, 87 de ani, regizor american al filmelor "The Exorcist" şi "French Connection".

- 23: Evgheni Prigojin, 62 de ani, fondator şi lider al grupului paramilitar rus Wagner, moare într-un accident de avion care ridică semne de întrebare, Occidentul şi Ucraina suspectând implicarea Kremlinului.

- 30: Mohamed AL-Fayed, 94 de ani, multimilionar egiptean, fost proprietar al Harrods şi proprietar al Ritz, tatăl lui Dodi, partenerul prinţesei Diana.

SEPTEMBRIE

- 02: Salif Keita, 76 de ani, fotbalist malian, atacant vedetă al cluburilor franceze Saint-Etienne şi Marseille.

- 09: Mangosuthu Buthelezi, 95 de ani, figură eminentă a minorităţii zulu din Africa de Sud şi lider istoric al partidului naţionalist Inkatha.

- 15: Fernando Botero, 91 de ani, pictor şi sculptor columbian renumit pentru figurile sale voluptoase.

- 25: Matteo Messina Denaro, 61 de ani, cunoscut sub numele de "Diabolik", ultimul membru al vechii gărzi a mafiei Cosa Nostra, care a murit în închisoare.

- 28: Michael Gambon, 82 de ani, actor britanic, celebrul Dumbledore din "Harry Potter".

OCTOMBRIE

- 13: Hubert Reeves, 91 de ani, celebru astrofizician franco-canadian şi popularizator al cosmosului.

- 13: Louise Glück, 80 de ani, poetă americană, laureată a premiilor Pulitzer şi Nobel pentru literatură în 2020.

- 16: Martti Ahtisaari, 86 de ani, preşedinte al Finlandei (1994-2000) şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace (2008).

- 28: Matthew Perry, 54 de ani, actor american care l-a interpretat pe Chandler Bing în serialul "Friends".

NOIEMBRIE

- 22: Emmanuel Le Roy Ladurie, 94 de ani, istoric francez, pionier al istoriei climei.

- 29: Henry Kissinger, 100 de ani, secretar de stat american, figură istorică şi controversată a diplomaţiei americane în timpul Războiului Rece.

- 29: Elliott Eewitt, 95 de ani, fotograf franco-american şi pilon al agenţiei Magnum.

- 30: Shane MacGowan, 65 de ani, cântăreţ irlandez al trupei de punk celtic The Pogues.

DECEMBRIE

- 01: Sandra Day O'Connor, 93 de ani, prima femeie care a făcut parte din Curtea Supremă a SUA, numită în 1981 de preşedintele republican Ronald Reagan.

- 08: Ryan O'Neal, 82 de ani, actor american cunoscut pentru rolurile din "Love Story" şi "Barry Lyndon".

- 16: Şeicul Nawaf Al-Ahmad, emirul Kuweitului.

- 25: Renumitul bucătar australian Bill Granger - "naşul" pâinii prăjite cu avocado - a murit la vârsta de 54 de ani.

- 25: Regizorul britanic David Leland, cunoscut pentru filme ca "Wish You Were Here" şi "The Borgias"

- 26: - Wolfgang Schäuble, fost ministru de finanţe al Germaniei şi unul dintre arhitecţii reunificării ţării.

- 27: - Actorul sud-coreean Lee Sun-kyun, cunoscut mai ales pentru rolul său din filmul ”Parasite / Parazit”, premiat cu Oscar, a fost găsit mort la vârsta de 48 de ani.

- 27: - Jacques Delors, fost preşedinte al Comisiei Europene.

- 27: - Gaston Glock, fabricantul celebrului pistol Glock.